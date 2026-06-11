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Jornal Diário de Suzano - 11/06/2026
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Região

Ferraz inaugura Centro Educacional para atendimento especializado

Equipamento terá dez salas, equipe multidisciplinar e capacidade para realizar até 160 atendimentos por mês

11 junho 2026 - 17h51Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
Priscila Gambale e autoridades municipais participam de cerimônia de inauguraçãoPriscila Gambale e autoridades municipais participam de cerimônia de inauguração - (Foto: Divulgação/Secom FV)

A Prefeitura de Ferraz inaugurou nesta quinta-feira (11) o Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE), espaço destinado ao atendimento de estudantes com necessidades educacionais específicas. O equipamento, localizado na Vila Romanópolis, funcionará em contraturno escolar e oferecerá suporte terapêutico e pedagógico a alunos encaminhados pelas escolas da rede municipal.

O novo centro conta com dez salas destinadas a atividades como ludoterapia, musicoterapia, psicopedagogia e estimulação. Segundo a secretária municipal de Educação, Paula Trevizolli, a unidade terá capacidade para realizar até 160 atendimentos mensais. "O centro está preparado com dez salas de atendimento e capacidade para 160 atendimentos por mês", afirmou.

De acordo com a secretária, o CAEE atenderá estudantes com dislexia, discalculia, dislalia e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), além de outros públicos que necessitam de acompanhamento especializado. "Nós vamos prestar atendimento também para crianças que muitas vezes não conseguem acesso ao atendimento educacional especializado por falta de laudo", explicou.

O acesso ao serviço será realizado por meio das unidades escolares, responsáveis pelo encaminhamento dos estudantes. "As escolas serão a porta de entrada. Os alunos já estão sendo mapeados e os pais serão contatados para iniciar o atendimento", disse Paula.

A prefeita Priscila Gambale destacou que o CAEE amplia a rede de atendimento voltada às crianças neurodivergentes no município. "Estamos inaugurando este espaço para prestar atendimento às nossas crianças da área da educação e oferecer o suporte especializado necessário", declarou.

A cerimônia contou ainda com a presença do vice-prefeito, Daniel Balke, o presidente da Câmara dos Vereadores, Hordilei Martins Pereira, de vereadores, além de secretários municipais e representantes da rede de ensino. A coordenação do novo equipamento ficará sob responsabilidade da professora Roberta Valério, apresentada durante o evento como a profissional que conduzirá os trabalhos do centro.

Segundo a administração municipal, este é o primeiro equipamento da Secretaria de Educação voltado exclusivamente ao atendimento educacional especializado.

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