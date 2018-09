Comércio varejista tem saldo de 328 contratações durante um ano

O Alto Tietê registrou, entre julho de 2017 até o mesmo período deste ano, saldo positivo de 328 contratações de emprego no comércio varejista. Deste total, Suzano teve o maior número de novos empregados, com 244. O setor que mais empregou foi o de eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamentos, totalizando 208 vínculos. Os dados foram divulgados pelo Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Alto Tietê (Sincomércio).

O balanço do saldo positivo de 328 contratações de emprego na região mostra que além de Suzano, classificada como melhor saldo de contratações, Itaquaquecetuba vem em seguida, tendo registrado 178. Poá ficou na terceira colocação com 58. Guararema está logo atrás com saldo positivo de 51 contratações. Biritiba Mirim ficou com saldo positivo de duas contratações. Por outro lado, Salesópolis, Ferraz de Vasconcelos e Mogi das Cruzes tiveram saldo negativo, sendo 13, 15 e 177, respectivamente.

De acordo com o presidente do Sincomércio, Valderli Martinez, a perspectiva é que o número de contratações aumente no segundo semestre deste ano. "Tivemos um aumento de empregados de aproximadamente 5% na região neste ano. Acredito que isso seja reflexo do comércio, que está se estabilizando. A perca de trabalho foi alta nos últimos quatro anos. Agora estão recuperando", explicou.

Os setores que tiveram maior saldo positivo de contratações foram: eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamentos que totalizaram 208 vínculos, farmácias e perfumarias ficaram com 125 e materiais de construção com 83. Supermercados e outras atividades registraram 72 e 59, respectivamente. O setor de concessionárias de veículos computou saldo positivo de 24 vínculos. Apenas três setores tiveram saldo negativo, sendo o de autopeças e acessórios (14), lojas de imóveis e decoração (109) e lojas de vestuários, tecidos e calçados (120).