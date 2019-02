Comitiva de Cotia conhece trabalho com pacientes autistas de Poá

Na manhã desta segunda-feira (18), o vice-prefeito e secretário de Saúde de Poá, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, recebeu a visita de uma comitiva da cidade de Cotia, composta pela secretária adjunta de Saúde, Ângela Maluf e demais profissionais de sua pasta, que vieram conhecer e buscar informações à respeito da implantação do serviço de atendimento às crianças com autismo que é desenvolvido no Centro de Fisioterapia de Poá.

Marquinhos Indaiá fez questão de apresentar o serviço à comitiva de Cotia. “O trabalho desenvolvido em Poá tonou-se referência para outras cidades. Foi muito bom receber os profissionais de Cotia em nosso município e ainda melhor saber que nossas ações servem como modelo e inspiração para outras cidades”, declarou.

Para a secretária adjunta de Saúde de Cotia, Ângela Maluf, a visita à cidade de Poá foi uma troca de experiências muito positiva, já que o serviço poaense é referência para outros municípios.

“Ficamos encantados com o comprometimento do secretário e de sua equipe junto à população e principalmente aos pacientes autistas”.

De acordo com a coordenadora do Centro de Fisioterapia de Poá, Eliete Abranches, o serviço atende cerca de 120 pacientes com autismo e conta com uma equipe multidisciplinar que é composta por fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais.

“Nosso Centro de Fisioterapia conta com um grupo de profissionais altamente qualificados e preparados para o exercício de suas funções”, acrescentou.