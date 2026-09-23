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Jornal Diário de Suzano - 23/09/2026
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Região

Comsea realiza 3ª Fase do Programa Alimenta Cidades

Oficina realizada na Associação Comercial faz parte da construção do Mapa do Sistema Alimentar

23 setembro 2026 - 18h26Por de Ferraz
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Comsea) realizou uma oficina da 3ª Fase do Programa Alimenta CidadesConselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Comsea) realizou uma oficina da 3ª Fase do Programa Alimenta Cidades - (Foto: Rafael Vieira / Secom FV)

Nesta segunda-feira (23), o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Comsea) realizou uma oficina da 3ª Fase do Programa Alimenta Cidades. Esta ação ocorreu na Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos (Acifv), localizada na Rua Bruno Altafim, 26, no Sítio Paredão.

O programa Alimenta Cidades é uma iniciativa do Governo Federal que visa ampliar a produção, o acesso, a disponibilidade e o consumo de alimentos adequados e saudáveis, priorizando os territórios periféricos urbanos e as populações em situação de vulnerabilidade e risco social.

Durante a ação, estiveram presentes representantes das secretarias de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, além de vereadores do município e representantes do Comsea.

"Nosso objetivo é fortalecer cada vez mais as ações voltadas à segurança alimentar em Ferraz. O Comsea tem um papel essencial nesse processo, promovendo diálogo, participação popular e contribuindo para o desenvolvimento de iniciativas que impactam diretamente a qualidade de vida da população ", afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Thiago Severo da Silva.

Sobre o Comsea

O Comsea é um órgão de participação social que atua na formulação, acompanhamento e fortalecimento das políticas públicas voltadas à segurança alimentar e nutricional no município. A iniciativa busca ampliar o diálogo entre o poder público e a sociedade civil, promovendo ações que contribuam para o acesso à alimentação adequada e para a melhoria da qualidade de vida da população.

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