Orquídea Fest Poá é aberta e vai até domingo

A Orquídea Fest Poá 2026 teve sua abertura oficial na manhã desta quarta-feira (23). Durante a abertura, o prefeito de Poá, Saulo Souza, destacou a importância da celebração para a cidade. “É um momento de celebração do orgulho de ser poaense; são quase 60 anos que esse evento existe", ressaltou o prefeito.

Desta vez, a festa tem como país homenageado a Itália. Durante a abertura, tiveram apresentações dos alunos do ensino do município, que realizaram danças típicas da Itália, além de um coral com músicas italianas, comercialização de orquídeas, gastronomia, cultura, artesanato e feiras de negócios. Ainda são previstas atrações infantis e atividades para toda a família.

Questionado sobre a lista de artistas escolhidos neste ano, Saulo Souza reforçou que a escolha é feita através de uma banca. “Através de uma banca é feita uma avaliação mediante as sugestões dos munícipes”, disse. A Miss do evento, Rebeca Real, destacou a importância da participação no evento. “São quase 60 anos desse evento na cidade. Ele fomenta nossa cidade, nossa cultura, nosso meio econômico. Enquanto Miss, ele representa a força da mulher poaense. Para a gente é um privilégio”, frisou. Estiveram presentes no evento a primeira-dama da cidade, Flávia Souza, a Miss Orquídea 2026, Rebeca Real, e as demais princesas da corte.

Além de secretários, vereadores e autoridades do município.

Festividade terá duração de cinco dias com shows

A festividade terá duração de cinco dias, começando com apresentações musicais desde esta quarta-feira (23), com shows de Fernandinho, Eyshila e Sarah. Nesta quinta-feira (24), será a vez de Maiara e Maraisa se apresentarem; na sexta-feira (25), Wesley Safadão; no sábado (26), Marcos e Belutti; e, para encerrar a festa, Péricles se apresentará no domingo (27).

A entrada no setor pista será gratuita, mediante apresentação do ingresso digital e doação do alimento correspondente ao dia do show. Os ingressos solidários devem ser gerados pelo site Guichê Web. Os alimentos arrecadados serão destinados às ações sociais do município.

Para cada apresentação, será solicitado um alimento específico para acesso à pista: leite em pó no dia 23; 1 quilo de arroz no dia 24; 1 quilo de feijão no dia 25; 1 quilo de açúcar no dia 26; e 1 litro de óleo no dia 27.

Além da pista, a festa contará com Front Stage, Camarote VIP e Camarote Empresarial, com ingressos disponíveis pelo Guichê Web.

Os grandes shows serão realizados em parceria com a iniciativa privada, por meio de patrocínios, sem utilização de recursos públicos. Dessa forma, a Prefeitura mantém a entrada gratuita na pista e reforça o caráter solidário do evento.

O domingo (27) terá uma programação especial para as crianças e famílias. A partir das 10 horas, a Praça de Eventos receberá brinquedos infláveis, pipoca e algodão-doce gratuitos, além do tradicional trenzinho, que circulará no período da tarde pela região central de Poá.

A partir das 14 horas, será a vez dos shows infantis da Patrulha Canina e do personagem Chiquinho. As apresentações terão entrada gratuita e não haverá necessidade de doação de alimento.

Neste dia, os adultos acompanhados de crianças de até 14 anos terão tarifa zero nos ônibus das linhas municipais de Poá, das 0h às 23h59.