Feira livre noturna mantém funcionamento no Centro de Convenções

A feira livre que tradicionalmente acontece na Praça Afonso Carlos está funcionando temporariamente no Centro de Convenções, localizado na Praça dos Trabalhadores, em razão das obras de reforma e melhorias realizadas no espaço original. A mudança já está em vigor há quatro semanas e mantém o atendimento à população todas as quintas-feiras, das 14h às 21h.

Mesmo em novo endereço, os frequentadores podem continuar contando com a variedade de produtos oferecidos pelos feirantes, como frutas, verduras, legumes, temperos, pastéis e outras opções de alimentos. A feira é uma alternativa para quem busca produtos para o dia a dia, além de contribuir para a movimentação do comércio e a geração de renda dos trabalhadores do setor.

O convite é reforçado pela Prefeitura para que a população continue prestigiando os feirantes e frequentando o espaço durante o período de intervenções na Praça Afonso Carlos. A transferência temporária permite a continuidade das atividades comerciais enquanto as obras avançam.

Thiago Severo, secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, destaca a importância da participação dos munícipes para manter o movimento da feira durante a mudança de endereço.

“Queremos convidar a população a continuar frequentando a feira livre no Centro de Convenções. Os feirantes seguem trabalhando e oferecendo seus produtos todas as quintas-feiras, das 14h às 21h. A presença dos moradores é fundamental para fortalecer o trabalho desses comerciantes e garantir que a feira continue sendo um espaço de compras, convivência e geração de renda durante o período das obras.”

A feira livre permanece no Centro de Convenções durante a execução das intervenções na Praça Afonso Carlos. Informações sobre o retorno ao endereço original serão divulgadas pela Prefeitura após a conclusão das obras.