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Jornal Diário de Suzano - 23/09/2026
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Região

Feira livre noturna mantém funcionamento no Centro de Convenções

Feira acontece às quintas-feiras, das 14h às 21h, e reúne opções de hortifruti, temperos e alimentos para a população

23 setembro 2026 - 18h35Por de Ferraz
A feira livre que tradicionalmente acontece na Praça Afonso Carlos está funcionando temporariamente no Centro de Convenções, localizado na Praça dos TrabalhadoresA feira livre que tradicionalmente acontece na Praça Afonso Carlos está funcionando temporariamente no Centro de Convenções, localizado na Praça dos Trabalhadores - (Foto: Nathalia Ferreira/ Secom FV)

A feira livre que tradicionalmente acontece na Praça Afonso Carlos está funcionando temporariamente no Centro de Convenções, localizado na Praça dos Trabalhadores, em razão das obras de reforma e melhorias realizadas no espaço original. A mudança já está em vigor há quatro semanas e mantém o atendimento à população todas as quintas-feiras, das 14h às 21h.

Mesmo em novo endereço, os frequentadores podem continuar contando com a variedade de produtos oferecidos pelos feirantes, como frutas, verduras, legumes, temperos, pastéis e outras opções de alimentos. A feira é uma alternativa para quem busca produtos para o dia a dia, além de contribuir para a movimentação do comércio e a geração de renda dos trabalhadores do setor.

O convite é reforçado pela Prefeitura para que a população continue prestigiando os feirantes e frequentando o espaço durante o período de intervenções na Praça Afonso Carlos. A transferência temporária permite a continuidade das atividades comerciais enquanto as obras avançam.

Thiago Severo, secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, destaca a importância da participação dos munícipes para manter o movimento da feira durante a mudança de endereço.

“Queremos convidar a população a continuar frequentando a feira livre no Centro de Convenções. Os feirantes seguem trabalhando e oferecendo seus produtos todas as quintas-feiras, das 14h às 21h. A presença dos moradores é fundamental para fortalecer o trabalho desses comerciantes e garantir que a feira continue sendo um espaço de compras, convivência e geração de renda durante o período das obras.”

A feira livre permanece no Centro de Convenções durante a execução das intervenções na Praça Afonso Carlos. Informações sobre o retorno ao endereço original serão divulgadas pela Prefeitura após a conclusão das obras.

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