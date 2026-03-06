Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 05/03/2026
Região

Condemat+ anuncia novas capacitações gratuitas em parceria com Senac

Primeiras aulas tiveram início na quinta-feira (05/03) e próximas inscrições começam na terça-feira (10/03)

06 março 2026 - 17h53Por da Região
Condemat+ anuncia novas capacitações gratuitas em parceria com Senac - (Foto: Gabriel Lima/Secop Suzano)

Teve início na noite da última quinta-feira (05/03), em Suzano, o curso gratuito de aperfeiçoamento “Design de Serviços em Hospitalidade: Criando Jornadas Memoráveis”, promovido pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). A parceria ainda prevê a realização de outras quatro capacitações, neste ano, buscando ampliar a qualificação profissional e estimular o desenvolvimento do turismo regional.

A ação, realizada no Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e ministrada pela professora Raquel Medeiros, integra um conjunto de iniciativas voltadas à qualificação do setor turístico na região. Ao todo, 17 alunos iniciaram a especialização rápida, com duração de três semanas, que conta com o selo de qualidade do Senac e aborda estratégias para aprimorar a experiência de visitantes por meio do planejamento de serviços e da criação de jornadas memoráveis no atendimento em hospitalidade.

Além deste curso, a parceria entre o Condemat+ e o Senac prevê a realização de outras quatro capacitações ao longo de 2026, com 25 vagas cada. A primeira delas é o curso livre “Organização e Planejamento do Receptivo Turístico”. As inscrições começam em 10 de março e as aulas terão início em 30 de março. Na sequência, será oferecido o aperfeiçoamento “Turismo: Experiências Rurais e Regenerativas”, cujas inscrições se iniciam em 7 de abril e as aulas começam no dia 27 do mesmo mês. Ambos terão três semanas de duração.

Em maio, será realizado o aperfeiçoamento “Guia Especializado em Atrativo Turístico Cultural”. As inscrições abrem no dia 5 e o início das aulas está previsto para 25 de maio, com duração aproximada de três meses e meio. A programação inclui ainda o curso Técnico em Guia de Turismo, com duração de um ano. As inscrições começam em 25 de agosto e as aulas terão início em 14 de setembro. Esta será a terceira turma do curso, que já formou 38 alunos da região.

Para o presidente do Condemat+ e prefeito de Arujá, Luis Camargo, a iniciativa reforça o compromisso do consórcio com o fortalecimento do turismo regional. “Investir em qualificação é essencial para que possamos estruturar cada vez melhor o turismo no Alto Tietê. Quando capacitamos profissionais e estimulamos novas oportunidades, contribuímos para valorizar os atrativos da região e fortalecer a economia local”, destacou.

