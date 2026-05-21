Condemat+ destaca Casa Abrigo e reforça pleito regional por Casa da Mulher Brasileira

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) participou nesta quarta-feira (20/05) do V Encontro do Fórum Nacional de Consórcios Públicos, realizado durante a XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, levando a experiência regional da Casa Abrigo como política pública conjunta de proteção às mulheres em situação de violência e reforçando o pleito regional pela implantação de uma Casa da Mulher Brasileira no Alto Tietê.

O consórcio foi representado pela prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, que também exerce a função de secretária da diretoria do Condemat+. A gestora integrou a mesa temática “Consórcios Públicos atuando no combate à violência contra a Mulher”, compartilhando a operação e os resultados da iniciativa implantada em 2023 e que já se consolida como referência regional no acolhimento institucional de mulheres vítimas de violência doméstica.

Além de Priscila Gambale, participaram do debate Estela Bezerra, secretária nacional de Enfrentamento à Violência Contra Mulheres do Ministério das Mulheres; Joanni Henrichs, consultora da Confederação Nacional de Municípios (CNM); e José Mário Brasiliense, diretor-presidente da Oficina Municipal.

Durante a agenda em Brasília, a prefeita destacou a relevância do diálogo e da troca de experiências entre os municípios para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à proteção das mulheres e reforçou a necessidade de ampliação da rede de atendimento na região. “Participar deste encontro foi uma grande oportunidade para mostrar como o Condemat+ está operando a Casa Abrigo e como ela faz a diferença, sobretudo para os municípios menores. Também reforçamos o pleito regional pela implantação de uma Casa da Mulher Brasileira no Alto Tietê, ampliando a estrutura de acolhimento e atendimento especializado às vítimas. A violência doméstica é uma realidade que exige união para avançarmos em políticas eficientes, acolhedoras e que garantam proteção às mulheres”, ressaltou Priscila Gambale.

SOBRE A CASA ABRIGO

Atualmente, a Casa Abrigo oferece 20 vagas destinadas ao atendimento de mulheres dos municípios de Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Mogi das Cruzes e Poá. O espaço garante acolhimento, proteção e acompanhamento especializado para mulheres e seus filhos menores de idade, oferecendo suporte integral para romper o ciclo da violência e reconstruir trajetórias com dignidade e segurança.