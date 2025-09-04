Condemat e Divisão de Proteção à Mulher discutem padronização das Salas DDM

O Condemat+ (Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região), por meio da Câmara Técnica de Políticas Públicas para Mulheres, deu mais um passo importante na articulação pela padronização das estruturas das Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) e das Salas DDM/Lilás nos 14 municípios consorciados.



Nesta quarta-feira (3), a coordenadora da Câmara Técnica, Clau Camargo, esteve reunida com a coordenadora das DDMs em São Paulo, Adriana Liporoni, e a delegada Luciana Amat, para alinhar o projeto que prevê a modernização das estruturas físicas e o treinamento de policiais para aprimorar o atendimento humanizado às mulheres vítimas de violência.



Hoje, todos os 14 municípios do Alto Tietê e região já contam com Salas DDM ou estruturas de atendimento dedicadas às mulheres. No entanto, a falta de padronização tanto na parte física quanto no atendimento ainda é um grande desafio. O objetivo é garantir que, em qualquer cidade, a mulher encontre um espaço seguro, adequado e com profissionais preparados para acolhê-la.



O pleito, que já vinha sendo discutido no âmbito do Condemat+, ganhou força após o decreto assinado recentemente pelo governador de São Paulo, que instituiu a Divisão de Apoio às Delegacias da Mulher. A nova divisão terá como objetivo centralizar a coordenação das unidades, padronizar procedimentos e fortalecer o enfrentamento à violência de gênero em todo o estado.



A partir da reunião, o Condemat+ vai iniciar diálogo com as Delegacias Seccionais da região para propor treinamentos voltados a todos os policiais, inclusive aqueles que não atuam diretamente nas DDMs, de forma a assegurar que qualquer mulher que busque apoio em uma delegacia seja acolhida de forma humanizada. Os cursos serão ministrados por equipes especializadas das DDM existentes na região, nos municípios de Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Suzano.



Além disso, em novembro, a Câmara Técnica de Políticas Públicas para Mulheres, em parceria com o Projeto Rondon, vai promover uma capacitação direcionada aos servidores municipais que atuam nas áreas de saúde, assistência social, educação e demais serviços públicos dos municípios. O objetivo é ampliar a rede de proteção, garantindo que profissionais que estão na linha de frente consigam identificar situações de violência e orientar corretamente as vítimas.



Clau Camargo reforçou que a pauta será levada aos prefeitos do consórcio e que também será buscado o apoio da iniciativa privada para viabilizar melhorias estruturais:

“A violência contra a mulher é um problema complexo, que exige preparo, estrutura e união entre diferentes setores. A padronização e a humanização do atendimento nas Salas DDMs é um passo essencial para que nenhuma mulher deixe de ser acolhida com respeito e segurança em nossa região. Vamos levar essa demanda aos prefeitos e buscar o engajamento de empresários da região para garantir os recursos necessários a essas melhorias”, destacou.



Para a delegada Adriana Liporoni, o fortalecimento desses espaços é indispensável:

“Garantir a qualidade das Salas DDMs é assegurar que as mulheres tenham a certeza de que serão acolhidas com dignidade. É a soma de estrutura adequada, profissionais preparados e políticas públicas consistentes que podem transformar a realidade da proteção às mulheres em nosso estado”, afirmou.