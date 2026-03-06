Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Condemat+ renova parceria com a Oficina Municipal para capacitação de servidores da região

Acordo de cooperação prevê cursos ao longo do ano e formação presencial sobre Reforma Tributária, em abril

06 março 2026 - 17h42Por da Região
Reunião entre o presidente do Condemat, Luis Camargo, e o diretor-presidente da oficina, José Mario Brasiliense Carneiro, alinhou parceriaReunião entre o presidente do Condemat, Luis Camargo, e o diretor-presidente da oficina, José Mario Brasiliense Carneiro, alinhou parceria - (Foto: Divulgação/Condemat+)

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) renovou nesta sexta-feira (06/03) o acordo de cooperação com a Oficina Municipal para dar continuidade às ações de capacitação voltadas aos servidores públicos das cidades consorciadas. A parceria, que chega ao terceiro ano, foi alinhada em reunião entre o presidente do consórcio e prefeito de Arujá, Luis Camargo, e o diretor-presidente da entidade, José Mario Brasiliense Carneiro.

O acordo prevê a realização de cursos virtuais ao longo do ano voltados à área tributária, além de uma grande capacitação presencial anual. A próxima já está programada para o dia 9 de abril, em Suzano, com o tema “Reforma Tributária e os Impactos no Desenvolvimento Econômico Local e Regional”, reunindo gestores e técnicos das administrações municipais.

A parceria também inclui a realização da Escola de Prefeitos, iniciativa promovida duas vezes ao ano pela Oficina Municipal. A próxima edição está prevista para ocorrer entre os dias 12 e 14 de maio e reunirá prefeitos e lideranças municipais para debates e troca de experiências sobre gestão pública. 

Para o presidente do Condemat+, Luis Camargo, a cooperação com a instituição contribui para fortalecer a qualificação técnica das equipes municipais. “A capacitação permanente é fundamental para aprimorar a gestão pública e preparar os municípios para os desafios atuais, como as mudanças na legislação tributária e seus impactos no desenvolvimento econômico. Essa parceria com a Oficina Municipal tem sido muito importante para ampliar o conhecimento e fortalecer as administrações da nossa região”, destacou.

O encontro para a renovação da parceria também contou com a presença do gerente de projetos da instituição, Eder Brito, e do secretário executivo do consórcio, Adriano Leite.
 

