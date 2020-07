Condemat volta atrás e retoma divulgação de dados sobre Covid-19; região registra 16 novos óbitos

O Alto Tietê registrou nesta quarta-feira (01) mais 16 mortes e 224 infectados em 24 horas. Agora, o total desses casos vai a 664 e 7.731, respectivamente. As novas vitimas fatais estão registradas em Ferraz (1), Guararema (1), Itaquá (5), Mogi (6), Poá (1) e Suzano (2).

Consórcio de Imprensa

Nessa terça-feira, o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) informou que não iria mais divulgar os dados sobre coronavírus. O DS chegou a divulgar a informação neste link.

Mas, decididos a manterem a atualização dos casos, os veículos de imprensa Diário de Suzano, Rádio Metropolitana, Mogi News, Painel Jornalismo de Dados, Gazeta Regional, Portal Notícias de Mogi e Correio Independente se uniram em parceria inédita. O objetivo era dividir os municípios da região entre os veículos para que fosse realizada a apuração dos casos com as respectivas prefeituras e a divulgação dos dados continuasse.

Entretanto, a repercussão da iniciativa fez com que o consórcio de municípios voltasse atrás, e nesta quarta o Condemat voltou a divulgar os dados, mas de forma reduzida.

Antes, eram divulgadas as seguintes informações: casos suspeitos, casos graves, casos leves, descartados, confirmados, mortes descartadas, mortes confirmadas e recuperados.

A partir dessa quarta, os casos leves, graves e mortes descartadas não vão constar mais na planilha divulgada pelo Condemat.

Mortes

Sobre o número total de mortes, Mogi ainda lidera, com 172 óbitos e Salesópolis segue em último, com apenas cinco. As vitimas fatais estão separadas entre: Arujá (40), Biritiba-Mirim (10), Ferraz de Vasconcelos (75), Guararema (17), Itaquá (136), Mogi (172), Poá (58), Salesópolis (5), Santa Isabel (41) e Suzano (110).

Casos confirmados

Sobre os casos confirmados da doença, o Alto Tietê chegou a marca de 7.731 contaminados, como citado, onde 224 foram registrados nas últimas 24 horas.

Mogi também lidera entre os casos positivos, com 2.126, sendo 17 nas últimas 24 horas. E Salesópolis figura em último, com 63, tendo registrado 5 contaminados nos últimos dias. Suzano teve 35 novos infectados, mas o destaque fica para Itaquá, com 94 novos.

O total de contaminados está dividido entre Arujá (620), Biritiba-Mirim (81), Ferraz de Vasconcelos (778), Guararema (156), Itaquá (1.262), Mogi (2.126), Poá (614), Salesópolis (63), Santa Isabel (411) e Suzano (1.620).

Casos recuperados

Sobre os casos recuperados da doença, foram 73 nas últimas 24 horas. Mogi possui o maior índice, com 1.377, enquanto Salesópolis o menor, com 27. Em Suzano foram 5 novos.

O total de recuperados está divididos entre Arujá (499), Biritiba-Mirim (50), Ferraz (292), Guararema (87), Itaquá (409), Mogi (1.377), Poá (166), Salesópolis (27), Santa Isabel (288) e Suzano (1.081).

SITUAÇÃO DO CORONAVÍRUS NO ALTO TIETÊ CIDADE MORTES CONFIRMADOS RECUPERADOS Arujá 40 620 499 Biritiba 10 81 50 Ferraz 75 778 292 Guararema 17 156 87 Itaquá 136 1.262 409 Mogi 172 2.126 1.377 Poá 58 614 166 Salesópolis 5 63 27 Santa Isabel 41 411 288 Suzano 110 1.620 1.081 Total 664 7.731 4.276

Casos suspeitos