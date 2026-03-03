Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 03/03/2026
Região

Controladoria de Ferraz realiza visita à Prefeitura de Santa Isabel

Encontro institucional fortalece cooperação técnica e intercâmbio de boas práticas entre os municípios

03 março 2026 - 16h43Por De Ferraz
Representaram o município na visita a corregedora-geral Renata de Almeida Freire, o controlador-geral Anderson de Lima e o assessor de gestão da Controladoria, Vítor LimaRepresentaram o município na visita a corregedora-geral Renata de Almeida Freire, o controlador-geral Anderson de Lima e o assessor de gestão da Controladoria, Vítor Lima - (Foto: Arquivo/Secom FV)

A Controladoria-Geral de Ferraz de Vasconcelos realizou, nesta terça-feira, uma visita institucional à Prefeitura de Santa Isabel com o objetivo de promover a troca de experiências e ampliar a cooperação técnica entre as administrações municipais.

A agenda foi conduzida em conjunto com o controlador-geral de Santa Isabel, Roberto Menino Ferreira, e integra um conjunto de ações estratégicas adotadas pela Controladoria ferrazense para o aprimoramento contínuo dos seus procedimentos administrativos. A iniciativa busca consolidar práticas que assegurem mais eficiência, eficácia e efetividade na gestão pública, fortalecendo a atuação integrada da Corregedoria-Geral, do Controle Interno e da Ouvidoria.

Em Ferraz de Vasconcelos, a Controladoria-Geral é estruturada por núcleos especializados que atuam de forma articulada no fortalecimento da governança municipal. Compõem a pasta a Assessoria Especial, Corregedoria-Geral, Ouvidoria-Geral, setor de Sindicância e Processo Disciplinar, Auditoria e Controle Interno, Pesquisa e Mapeamento de Políticas Públicas, além da Assessoria de Informação e Inteligência.

Representaram o município na visita a corregedora-geral Renata de Almeida Freire, o controlador-geral Anderson de Lima e o assessor de gestão da Controladoria, Vítor Lima.

Para o controlador-geral Anderson de Lima, o encontro reforça o compromisso com a melhoria permanente dos serviços públicos. “O intercâmbio entre as Controladorias é fundamental para aperfeiçoarmos nossos mecanismos de controle, ampliarmos a transparência e garantirmos uma gestão cada vez mais responsável e eficiente para a população”, destacou.

