Corredor Ayrton Senna passa por obras de manutenção em Guararema

No período de 19 a 25 de janeiro, o Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, administrado pela Ecovias Leste Paulista, contará com uma série de obras de manutenção e conservação ao longo de todo o complexo rodoviário. As ações têm como objetivo garantir a segurança dos usuários e preservar a qualidade das vias.

Na rodovia Ayrton Senna, entre o km 11 e o km 60, trecho que liga São Paulo a Guararema, serão executados serviços de manutenção do pavimento, implantação de barreiras de concreto e reparos em bueiros. As atividades ocorrerão em ambos os sentidos, das 6h às 18h, com interdições alternadas de faixas, devidamente sinalizadas.

Já para a rodovia Carvalho Pinto, no trecho entre Guararema e Taubaté, estão previstos reparos no pavimento, limpeza de placas de sinalização, além da implantação e manutenção de call boxes. Os trabalhos também serão realizados nos dois sentidos da via, no mesmo horário.

Na rodovia Hélio Smidt, em Guarulhos, as equipes atuarão entre o km 0 e o km 2,4, com serviços de manutenção do pavimento, defensas metálicas e juntas de dilatação, além da limpeza de bueiros. As intervenções acontecerão das 6h às 18h, com bloqueios alternados de faixas.

Outras atividades, como corte e poda de árvores, cata-papel, recuperação de revestimento vegetal e roçada, serão realizadas ao longo de todo o Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, sem necessidade de interdição de faixas.

As obras poderão sofrer alterações em função das condições climáticas ou de necessidades operacionais.

Orientações aos motoristas

A concessionária orienta que os condutores redobrem a atenção e reduzam a velocidade ao trafegarem pelos trechos em obras, que estão devidamente sinalizados e informados nos painéis de mensagens ao longo das rodovias. A Ecovias Leste Paulista também recomenda que os usuários programem a viagem com antecedência e consultem as condições de tráfego pelo site www.ecoviaslestepaulista.com.br, pelo Threads (@ecoviaslestepaulista), X (@ecoviaslestesp) ou pelo telefone/WhatsApp 0800 777 0070.