Região

Damasio inicia 2026 com cerca de R$ 27,6 milhões investidos em cidades paulistas em 2025

Para 2026, a expectativa é ampliar os investimentos em áreas prioritárias como saúde, infraestrutura, segurança e educação

08 janeiro 2026 - 10h48Por Da região
- (Foto: Divulgação)

O deputado estadual Marcos Damasio (PL) inicia o ano de 2026 apresentando o balanço dos investimentos realizados ao longo de 2025 por meio de emendas parlamentares destinadas a municípios de diferentes regiões do Estado de São Paulo. Ao todo, cerca de R$ 27,6 milhões foram encaminhados, atendendo áreas estratégicas e demandas prioritárias da população.

A saúde concentrou o maior volume de recursos, com mais de R$ 21 milhões destinados ao fortalecimento da rede pública, ao custeio de serviços, à melhoria da infraestrutura e à ampliação da capacidade de atendimento nos municípios.

Para área de infraestrutura, o mandato direcionou R$ 4,5 milhões, viabilizando obras, melhorias urbanas e ações voltadas à mobilidade e ao desenvolvimento local.

A segurança também fez parte da pauta de Damasio em 2025, com liberação de emendas para compra de fardamentos de guardas municipais, equipamentos para Corpo de Bombeiros, além de articulação para cidades como Jacareí receberem o programa Muralha Paulista, que integra câmeras públicas e privadas, leitores de placas, além de reconhecimento facial com sistemas policiais para identificar foragidos, veículos roubados/furtados e pessoas desaparecidas.

O setor de cultura também foi assistido por Damasio, recebendo R$ 1,1 milhão em emendas.

INDICAÇÕES

Na educação, Damasio indicou quatro ônibus escolares destinados às cidades de Corumbataí, Lins, São José do Barreiro e Silveiras, assegurando mais segurança e acessibilidade no transporte de estudantes. O balanço também inclui a destinação de computadores e outros equipamentos de tecnologia para dez escolas estaduais, contribuindo para a modernização da estrutura educacional e a ampliação do acesso às ferramentas digitais.

Somente em 2025, o deputado atendeu com emendas mais de 30 municípios, distribuídos entre a região do Alto Tietê e o interior do Estado de São Paulo. Esse número chega a quase 140 cidades quando contabilizado o total desde o início de suas atividades como deputado, reforçando o compromisso com o desenvolvimento regional e o atendimento às demandas dos municípios.

“O início de 2026 é marcado pela transparência e pela prestação de contas. Nosso trabalho é garantir que os recursos públicos cheguem aos municípios, fortalecendo serviços essenciais e contribuindo para o desenvolvimento das cidades paulistas”, afirma Damasio.

