Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 16 de agosto de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 15/08/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Defesa Civil de Poá ganha nova sede e terá grupo para atender desastres

Grupo de ação rápida (Grad) com motos entra em operação para atender emergências com mais agilidade

15 agosto 2025 - 22h00Por de Poá
Defesa Civil de Poá ganha nova sede e terá grupo para atender desastresDefesa Civil de Poá ganha nova sede e terá grupo para atender desastres - (Foto: Nivaldo Alves/Secom Poá)

A Prefeitura de Poá deu um importante passo na modernização da sua estrutura de resposta a emergências. A antiga Casa da Estação Ferroviária, localizada na travessa Miguel Saad, número 80, no centro da cidade, está abrigando a nova sede da Defesa Civil Municipal. Após passar por ampla revitalização, o local agora abriga a equipe e uma novidade: o Grupo Rápido de Ação em Desastres (GRAD), voltado para atendimento ágil em ocorrências. 

A nova sede representa não apenas a ocupação de um imóvel que estava sem uso, mas também um avanço na logística e na eficiência operacional do órgão. O prédio foi adaptado para receber uma equipe composta por um coordenador e sete agentes que atuam em ocorrências, vistorias e ações preventivas em toda a cidade. 

“O espaço oferece melhores condições de trabalho e proporciona mais proximidade com a população. Além disso, contribui para a limpeza e segurança de uma área que, até então, estava esquecida”, comentou o coordenador da Defesa Civil de Poá, Tiago Corrêa. 

Criação do GRAD 

Entre as novidades da reestruturação está a criação do GRAD. A força-tarefa foi montada para ampliar a capacidade de atendimento emergencial, especialmente em locais de difícil acesso ou em situações que exigem deslocamento rápido.

Utilizando motocicletas adaptadas para atuação em áreas urbanas e periféricas, como vielas, encostas e regiões com tráfego intenso, o grupo é formado por agentes preparados para prestar os primeiros socorros, fazer vistorias e adotar medidas preventivas. “As motos, adaptadas para esse tipo de atuação, permitirão que os agentes realizem vistorias, atendimentos emergenciais e ações preventivas com mais agilidade”, explica o coordenador. 

O GRAD já está em operação e sua função é ser a linha de frente em atendimentos que exigem respostas rápidas. A equipe tem a missão de chegar primeiro ao local da ocorrência, avaliar os riscos e iniciar as ações necessárias, até que as viaturas convencionais e os demais agentes possam chegar. “Com as motos, conseguimos chegar mais rápido ao local das ocorrências e iniciar os procedimentos necessários enquanto as demais equipes se deslocam”, destaca Corrêa. 

A proposta é que a agilidade dos agentes impacte diretamente a eficiência do serviço. A atuação rápida é decisiva, por exemplo, em ocorrências como deslizamentos, alagamentos, quedas de árvores, desabamentos e vistorias técnicas em imóveis afetados por chuvas intensas.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Marcos Damasio se reúne com Mara Bertaiolli para discutir propostas à Saúde de Mogi
Região

Marcos Damasio se reúne com Mara Bertaiolli para discutir propostas à Saúde de Mogi

Paróquia São Maximiliano Kolbe celebra festa em homenagem a padroeiro
Região

Paróquia São Maximiliano Kolbe celebra festa em homenagem a padroeiro

Hapvida é pioneira em parceria com o Governo Federal no programa 'Agora Tem Especialistas'
Região

Hapvida é pioneira em parceria com o Governo Federal no programa 'Agora Tem Especialistas'

Vereadores de Mogi pleiteiam extensão da rede de água no Taboão
Região

Vereadores de Mogi pleiteiam extensão da rede de água no Taboão

Escolas da rede municipal de Ferraz ganham programa Escolaplus da empresa Sky
Região

Escolas da rede municipal de Ferraz ganham programa Escolaplus da empresa Sky

Processo Seletivo do Emprega Ferraz registra 300 participantes
Região

Processo Seletivo do Emprega Ferraz registra 300 participantes