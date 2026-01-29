Defesa Civil emite alerta severo de chuva para Suzano e Mogi

A Defesa Civil do estado emitiu, na tarde desta quinta-feira (29), um alerta severo de chuva forte e persistente na região de Suzano e Mogi das Cruzes, podendo atingir municípios vizinhos. Segundo a previsão, há possibilidade de volumes elevados de chuva, acompanhadas por descargas elétricas, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo.

As chuvas poderão ser mais intensas durante a sexta-feira (30), quando um ciclone deve se formar na região Sudeste do país. Segundo o Inmet, esse ciclone deve se formar no litoral dos estados do Sudeste e provocar chuvas que podem superar 100 milímetros nas áreas da Serra da Mantiqueira, enquanto no litoral paulista os volumes podem ultrapassar 60 milímetros.

A Defesa Civil reforça a importância de acompanhar os alertas oficiais e adotar medidas de autoproteção. Para receber os alertas da Defesa Civil, basta enviar uma mensagem de texto para o número 40199 e colocar o cep da localidade de interesse.

Em caso de emergência acione a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.