Dinheiro com Propósito: 25 especialistas desafiam o status quo da educação financeira no Brasil

A Associação de Profissionais Orientadores e Educadores em Finanças (APOEF) terá lançamento nacional do livro coletivo “Dinheiro com Propósito – O guia essencial para transformar suas finanças e sua vida”. A obra, que reúne a expertise de 25 renomados autores e associados da APOEF, será apresentada oficialmente ao público e à imprensa no dia 8 de novembro de 2025, durante o prestigiado Encontro Brasileiro de Educação Financeira (EBEF), na Rua Tamandaré 393, bairro Liberdade, em São Paulo.

O evento acontece no dia 8 de novembro, no Encontro Brasileiro de Educação Financeira (EBEF), em São Paulo, com formato que rompe o protocolo tradicional de apresentações. Um talkshow reunirá os 25 autores para expor os pensamentos e insights dos escritores, assim como os resultados de tantas famílias e empresas que já foram impactados por estes profissionais.

Rosielle Pegado, presidente da APOEF, articula a visão por trás do projeto: "Educação financeira é técnica, sim. Mas é fundamentalmente sobre escolhas conscientes. Queremos capacitar pessoas não apenas a ganhar dinheiro, mas a usá-lo como instrumento de transformação pessoal e coletiva."

“A organização das finanças, a construção de uma reserva de emergência e a aplicação consciente de recursos são pilares essenciais da educação financeira e fortalecem o caminho rumo à liberdade financeira”, afirma a educadora financeira Odete Reis, autora do capítulo “Garantir um Amanhã Seguro – do Primeiro Salário à Liberdade Financeira”. “O talkshow será o nosso espaço para transformar essa complexidade em oportunidades reais e acessíveis para todos.”

A obra é um convite especial para todos que buscam a liberdade financeira, seja você um jovem profissional iniciando sua jornada, um casal planejando o futuro, uma mulher buscando empoderamento financeiro ou um sênior em busca de autonomia e segurança na maturidade. Os capítulos trazem à luz os desafios comuns e oferecem ferramentas e perspectivas inovadoras para superá-los.

A APOEF convida a imprensa e o público interessado a participar deste evento significativo, que promete ser um marco na disseminação do conhecimento financeiro no Brasil.

Detalhes do Evento de Lançamento:

Data: 8 de novembro de 2025

Horário: 16:30h

Endereço: Rua Tamandaré 393, bairro Liberdade, São Paulo

Atividade: Encontro Brasileiro de Educação Financeira e Lançamento oficial com Talk show com autores do livro “Dinheiro com Propósito”