Diretora da Apeoesp critica salários baixos e salas lotadas

A diretora executiva do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), Ana Lúcia Ferreira participou do programa 'DS Entrevista'. Durante a entrevista, Ana Lúcia Ferreira comentou a situação atual da educação no país e destacou os principais problemas no setor.

"As análises sobre a situação das escolas são feitas de modo estadual, porque os problemas são similares. Temos salários baixíssimos, salas lotadas, falta de estrutura e segurança", conta a diretora executiva. Ela afirma que um dos maiores problemas é o número alto de alunos acumulados na mesma sala.

"A legislação diz que no fundamental I as salas deveriam ter 30 alunos. No fundamental II 35 alunos e no ensino médio 40. Temos salas de aula com até 45 alunos, isso é um problema muito sério. Para Suzano obedecer à legislação precisaria de, no mínimo, mais 10 escolas", afirma.

"Queremos menos alunos nas salas de aula. Três escolas de Suzano fecharam no período noturno, incluindo escolas da área rural, muitos vão acabar abandonando a escola. Com o fechamento de escolas, outras escolas acabam acumulando alunos, criando salas lotadas e dificultando o aprendizado", conta a diretora.

"Em relação ao salário dos professores, o inicial de 40 horas, do 1º ano ao 5º ano está em torno de R$ 2.459,71. Do 6º ano ao Ensino Médio é de R$ 2.585. Nosso valor de hora aula esta em R$ 12,00 por hora aula. Esse é o salário Espero que nossos direitos não sejam retirados com a reforma trabalhista. Estamos fazendo uma pauta de reivindicações", afirma.

No inicio deste ano, a Secretaria da Educação do Estado estimou que cerca de 25 turmas do ensino fundamental de Suzano poderiam ficar sem professores no início do ano. A Secretaria afirmou que o problema foi resolvido graças a uma ação do Estado no Supremo Tribunal Federal (STF) em prol da contratação de professores temporários.

"Acredito que mesmo assim haverá déficit de professores no município. Na ultima reunião com a secretaria da educação. A palavra do Secretário foi de que nós estamos iniciando um novo governo, por isso seria um apocalipse se os alunos ficassem sem professores. Mesmo com os novos contratados, haverá falta de professores no estado e no município", afirma Ana Lúcia.

Ela conta que também existem casos de agressão física dentro da sala de aula, onde o aluno desconta os problemas que passa em casa no professor. Em Suzano, as agressões físicas são mais raras. Segundo ela, os bairros mais carentes no quesito escolar no município são na região do Miguel Badra, Casa Branca, e alguns lugares de Palmeiras.

A diretora também comentou o projeto 'Escola sem partido', que segundo ela é uma espécie de censura. "Se a gente doutrinasse as crianças não haveria um crescimento tão grande da extrema direita no Brasil. Nunca partidarizamos uma escola, isso é um absurdo. Discutimos as diversas ideologias dentro de sala de aula", conta.

Em relação ao novo governo de João Dória (PSDB), o sindicato tem uma visão nada otimista. "Pela herança que o PSDB deixou, temos uma expectativa muito baixa. Por conta do novo governo, paralisações não são dispensadas. A greve é a nossa mais legítima arma, vamos discutir com a categoria, pois a greve é legitima", defende.

"Vamos precisar de muita luta entre os professores. Estamos ganhando menos que o piso nacional de R$ 2557,00. Precisamos de aumento, pelo menos para chegar ao piso nacional. As condições em sala da aula são péssimas, faltam equipamentos, segurança e profissionais", finaliza a diretora. A entrevista completa pode ser conferida na página e redes sociais do Diário de Suzano.