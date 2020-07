Doria autoriza retorno das aulas presenciais em universidades, cursos técnicos e educação complementar

O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta segunda-feira, 13, o retorno das aulas presenciais em instituições de Ensino Superior, cursos profissionalizantes e de educação complementar, como idiomas, artes, música, dança, entre outros.

Apesar do anúncio, Doria pontuou que tais deverão cumprir regras, como, por exemplo, com capacidade reduzida e que a cidade esteja na fase amarela do Plano São Paulo há ao menos 14 dias.

O Alto Tietê entrou na fase 3 (amarela) de flexibilização oficialmente nesta segunda-feira. A atualização foi feita na última sexta-feira, 10.

Na coletiva, no Palácio dos Bandeirantes, o secretário de Educação do Estado, Rossiele Soares, falou que as disciplinas mais laboratoriais poderão ser retomadas. É o caso dos profissionais de Saúde. “Disciplinas mais teóricas você consegue trabalhar de forma remota, mas em um curso técnico, como é o caso de profissionais de Saúde, isso não é possível”, disse ele, que complementou:

“Por isso estão autorizadas toda a parte prática dos cursos, o que não é possível fazer à distância, mas com capacidade reduzida de apenas 35%."

O chefe da pasta, porém, ponderou caberá às instituições a definição de quais são as prioridades.