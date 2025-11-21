Educação de Ferraz realiza a culminância dos projetos sobre culturas afro-brasileira e indígenas

Um momento de muita reflexão e aprendizado ocorreu nesta quarta-feira (19) na culminância dos projetos: Povos Indígenas e Cultura Afro-brasileira. A ação ocorreu no Rotary Club de Ferraz de Vasconcelos e reuniu professores, diretores e alunos.

O evento contou com a presença da prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, da secretária de Educação, Paula Trevizolli, e do representante da Diretoria de Ensino, José Vandeir, além da cacique, Jaqueline Pataxó, e da representante do movimento negro, Ignes Campolina, relatando suas vivências e encorajando os professores da rede a continuarem com os trabalhos empenhados durante o ano.

Durante todo o ano, cada unidade escolar escolheu uma personalidade ou um livro que tratava sobre esta temática para trabalhar em sala de aula. A Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Maria da Glória Horvath escolheu a personalidade negra Margareth Menezes e realizou uma apresentação de dança com a música “Faraó”. Já a Emeb Sylvia da Silveira optou por trabalhar o livro “Tuiupé e o Maracá Mágico” das autoras Autitha Tabajara e Paola Tôrres e realizou uma apresentação de Toré (é uma dança ritual realizada por diversos povos indígenas).

Desde 2021, a Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos vem implementando a educação antirracista nas 65 unidades escolares da rede municipal. De acordo com a Lei Federal nº 10.639/2003, a escola deve ser reconhecida como um espaço de resgate, valorização e reconhecimento da contribuição dos povos negros e indígenas em todas as áreas da sociedade.