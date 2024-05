Emprego Agora oferece mais de 300 vagas em Ferraz

A Prefeitura de Ferraz realiza nesta sexta-feira, dia 24, a partir das 8 horas um novo processo seletivo do ‘Emprego Agora’ para mais de 300 oportunidades de emprego. Duas empresas parceiras participarão da seleção que oferece vagas. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura faz a intermediação das vagas – entre o candidato e a empresa contratante.

Todo o processo de seleção é realizado nas dependências da administração municipal no anfiteatro da Prefeitura. Além da entrega das senhas aos candidatos é feita a conferência da documentação com a entrega de documento oficial com foto e currículo e são detalhadas as informações das vagas oferecidas.

Quem quiser se candidatar para uma das vagas é só comparecer na Prefeitura de Ferraz, na Rua Pedro Foschini, 200, na Vila Romanópolis. A lista das vagas está disponível no site www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br. A entrega das senhas começa às 8 horas e o processo seletivo terá início às 10 horas.

Este é mais um processo organizado pela Prefeitura de Ferraz que está realizando feirões, processos seletivos e o oferecimento de vagas de estágios aos estudantes e também para aproximar os trabalhadores das oportunidades oferecidas pelas empresas da região.

Algumas vagas oferecidas são para ajudante de cozinha, ajudante de pedreiro, auxiliar de produção, eletricista de autos, porteiro, pedreiro, serralheiro, engenheiro de solda, entre outros. Há oportunidade também para que é Pessoa Com Deficiência (PCD) e quem está em busca do primeiro emprego. A maior oferta de vagas é para costureira (130), auxiliar de produção (70) e ajudante de produção (23).