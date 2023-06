Encontro de Tapetes de Corpus Christi deve reunir mais de 10 mil pessoas em Itaquá nesta quinta (8)

Pelo menos 10 mil pessoas devem passar pelo XXXII Encontro de Tapetes de Corpus Christi, que será realizado nesta quinta-feira (8) nas imediações da praça Padre João Álvares, no centro de Itaquaquecetuba.

O evento promovido pela Secretaria de Cultura vai reunir 84 tapetes confeccionados pelas equipes que vão concorrer a prêmios de até R$ 10 mil e são divididas em duas categorias: especial, com pessoas da comunidade, e do sistema municipal de ensino, com projetos das escolas.

A ação contará com aproximadamente 900 pessoas apenas na confecção, mas a projeção de participantes neste ano é maior visto que serão 25 tapetes expostos a mais que no ano anterior, quando 59 obras foram confeccionadas.

"O Encontro de Tapetes faz parte da cultura de Itaquaquecetuba. Um evento tradicional que conseguimos resgatar no último ano e que a população compareceu e se emocionou. Neste ano será ainda melhor", disse a secretária de Cultura, Maria Ana Rosa.

O prêmio é de R$ 10 mil para o primeiro colocado, R$ 7 mil para o segundo e R$ 5 mil para o terceiro. Os trabalhos começam às 7h e os tapetes devem estar prontos às 13h, horário que começa o julgamento. Às 16h30, mais de 2 mil fiéis sairão da Igreja Matriz para a tradicional procissão, que irá percorrer todos os tapetes.

"Vamos para mais uma edição do Encontro de Tapetes. Nosso principal objetivo é resgatar a cultura da cidade e manter viva as tradições que são tão importantes para a identidade de quem mora e vive aqui", completou o prefeito Eduardo Boigues.