Especial: Linha 11 até Barra Funda 'quebra' baldeação e reduz tempo de viagem

A expansão da Linha 11-Coral da CPTM até a estação Palmeiras-Barra Funda - anunciada pela companhia na sexta-feira (2) e publicada com exclusividade pelo DS na ocasião - vai reduzir o tempo de viagem do Alto Tietê para a Zona Oeste de São Paulo, para alguns bairros da região central da capital e para algumas cidades da região oeste da Grande São Paulo.

Segundo a CPTM, isso deve acontecer a partir do segundo semestre do ano que vem. Além de facilitar o acesso a estas regiões, a mudança fará com que o passageiro que embarca nas cidades do Alto Tietê atendidas pela Linha 11 (Mogi das Cruzes, Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos) consiga chegar com mais rapidez ao Terminal Rodoviário da Barra Funda, um dos mais movimentados do Estado, e ao Allianz Parque, estádio do Palmeiras que, constantemente, recebe shows de grande porte.

De acordo com a CPTM, atualmente uma nova subestação de energia está sendo construída entre as estações Luz e Palmeiras-Barra Funda, para favorecer a extensão. A Linha 11 também está passando por manutenção na rede aérea (cabos que têm contato direto com os trens).

Em uma tacada só, a CPTM confirmou a extensão da Linha 11, reafirmou a concessão da Linha 7-Rubi para a iniciativa privada e confirmou que a Linha 13-Jade – que atualmente liga o centro de São Paulo até a estação Aeroporto-Guarulhos - chegará até Barra Funda já no segundo semestre deste ano. Inclusive, a companhia já está fazendo testes nesta última linha.

O que muda no transporte?

Atualmente, o passageiro que usa a Linha 11-Coral e quer chegar na Barra Funda, precisa optar por uma das seguintes alternativas: transferência para a Linha 3-Vermelha do Metrô (nas estações Corinthians-Itaquera ou Tatuapé - paga em alguns horários - ou no Brás - gratuita durante toda a operação); ou transferência para a Linha 7-Rubi da CPTM na estação Luz.

Escolhendo a transferência para o Metrô, o passageiro precisa cruzar a região central da capital para chegar até Barra Funda, a estação terminal da Linha 3-Vermelha, que fica na Zona Oeste de São Paulo. Já a transferência para a Linha 7-Rubi na Luz força o passageiro a fazer uma baldeação e pegar um trem com destino final Francisco Morato/Jundiaí para descer na Barra Funda - a estação seguinte a da Luz.

Essa é a baldeação que a CPTM quer quebrar estendendo a Linha 11 e tornando desnecessária qualquer transferência para quem vai para a Barra Funda.

Linhas 8 e 9

Além do acesso facilitado para os locais já citados (Allianz Parque, Terminal da Barra Funda e outros locais importantes da capital), a extensão da Linha 11 será determinante para otimizar muito a vida de quem precisa se deslocar para cidades do lado oeste da Grande São Paulo, como Osasco, Carapicuíba, Jandira, Barueri e Itapevi.

Estas cidades são atendidas pela Linha 8-Diamante, operada atualmente pela concessionária ViaMobilidade, alvo de intensas críticas por parte dos passageiros por conta dos constantes problemas técnicos que apresenta.

A mudança não deve interferir muito na operação da Linha 8, mas vai quebrar uma baldeação bastante desgastante para quem sai do Alto Tietê com destino a uma destas cidades. Hoje, para chegar nesta linha, o passageiro da região precisa fazer duas baldeações: - na Luz e na Barra Funda.

Isso porque a Linha 8 parte da estação Júlio Prestes. Esta estação fica no centro de São Paulo, ao lado da estação Luz, mas não faz transferência com nenhuma linha, estando praticamente "isolada" do sistema. A parada seguinte é justamente Palmeiras-Barra Funda e, depois, ela segue para as cidades do lado oeste da Grande São Paulo.

Com a extensão até Barra Funda, a Linha 11 se tornará um "diretão" que vai reduzir o tempo e o número de transferências para a Linha 8 (será feita apenas uma na Barra Funda, e não mais duas - na Luz e na Barra Funda, como é atualmente). O acesso será facilitado, por exemplo, para a Arena Barueri, palco de alguns jogos de times grandes do futebol de São Paulo, e para os Senacs Lapa Tito e Lapa Scipião (este último um dos berços da comunicação em São Paulo).

Para a Linha 9-Esmeralda, abre-se uma segunda opção mais rápida para acesso à Zona Sul de São Paulo e para os bairros que ficam próximos à Marginal Pinheiros. Atualmente, a opção mais rápida para quem sai do Alto Tietê para estes locais é a Linha 4-Amarela, que faz a ligação direta entre as estações Luz (Linhas 4 e 11) e Pinheiros (Linha 9).

A extensão para Barra Funda vai melhorar o acesso para a Linha 9 - que é administrada pela ViaMobilidade - e possibilitar que o passageiro da região que vem da Zona Sul pegue um "atalho" para a Barra Funda sem passar pela Luz e pela Linha 4. A baldeação entre as linhas 8 e 9 é feita nas estações Osasco e Presidente Altino e entre as linhas 8 e 11 será feita na Barra Funda.

O passageiro poderá tanto pegar o trem (em tese) mais vazio na Barra Funda para voltar para o Alto Tietê quanto mais vazio em Osasco para ir para a Zona Sul e bairros como Vila Olímpia, Morumbi, Santo Amaro, Interlagos e Grajaú.

O tempo

Durante a reportagem sobre a extensão da Linha 11, o DS fez um teste usando as linhas 7-Rubi e 11-Coral para chegar até Palmeiras-Barra Funda. No trecho que compreendeu as estações Suzano e Luz, da Linha 11, foram necessários 53 minutos para realizar o trajeto. Somando o tempo de espera na plataforma 1 da Estação Luz e o trajeto até Palmeiras-Barra Funda, da Linha 7, o tempo total foi de 1h02m. O tempo foi contabilizado fora do horário de pico, com início por volta das 13 horas.

Na estação Palmeiras-Barra Funda, duas placas de "Destino: Estudantes" estão instaladas nas plataformas 7 e 8. Elas estão cobertas com sacos plásticos, sob a alegação da CPTM de que precisam ser "preservadas" por conta das obras que estão sendo realizadas nas plataformas 9 e 10 que vão receber o Expresso Aeroporto a partir do segundo semestre deste ano.

Panorama: extensão facilita, mas faltam linhas para outras cidades

O anúncio da extensão da Linha 11-Coral da CPTM até Palmeiras-Barra Funda, feito pela companhia no último dia 2, é um passo importante de mobilidade para quem mora no Alto Tietê, mas muda pouco o panorama quando o assunto é acessar outras cidades que não possuem transporte sobre trilhos.

Atualmente, a CPTM atende 23 municípios, sendo 20 da Grande São Paulo e três do Interior (Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista e Jundiaí). No Alto Tietê, cinco cidades são atendidas: Suzano, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Poá. Outras cinco não recebem o serviço: Santa Isabel, Arujá, Biritiba Mirim, Salesópolis e Guararema.

Em junho do ano passado, Arujá manifestou interesse em receber a CPTM. Isso seria facilitado com a recente criação da Linha 13-Jade, que liga a capital a Guarulhos. No fim daquele mês, conforme informou o site Diário dos Trilhos, foi assinado o contrato para a criação do projeto de ampliação da linha até Bonsucesso, um bairro de Guarulhos que fica próximo à divisa com Arujá. O prefeito da cidade, Luís Camargo, quer criar uma nova rota de conexão com a cidade de São Paulo, segundo o site.

A maior possibilidade de extensão da CPTM para uma cidade da região que ainda não possui o serviço é essa. Estender a Linha 13-Jade para Arujá facilitaria o acesso por transporte público dos arujaenses e dos isabelenses para a capital. Atualmente, este acesso é feito majoritariamente por ônibus intermunicipais.

Com relação às outras cidades da Grande São Paulo que não possuem serviço de transporte sobre trilhos, pouca coisa muda. Municípios como Cotia, Embu Guaçu, Cajamar, Taboão da Serra e São Bernardo do Campo são alguns que não possuem trem ou metrô e que necessitam de extensão destes serviços para terem o acesso facilitado.

Em contrapartida, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) publicou, no fim de março deste ano, um edital de licitação para o Trem Intercidades, que vai ligar São Paulo até Campinas, com possibilidade de paradas em Louveira, Vinhedo e Valinhos. O leilão está previsto para acontecer em novembro.

O acesso será facilitado para estas cidades, que ainda não possuem transporte sobre trilhos. De acordo com o Governo do Estado, a previsão é de que o serviço seja entregue até 2029.

Iniciadas as obras para estender Linhas 11 e 13 até Palmeiras-Barra Funda

Apesar de estar prevista para ser concluída apenas no segundo semestre de 2024, a extensão da Linha 11-Coral já está sendo preparada. A linha mais movimentada de toda a CPTM passa por obras na rede aérea e nos equipamentos de via permanente e sinalização.

Além disso, segundo a companhia, os trabalhos se concentram na construção de uma nova subestação de energia entre Luz e Palmeiras-Barra Funda. A subestação, de acordo com a CPTM, vai garantir a distribuição da energia para alimentar as composições após o aumento da circulação no trecho, que atualmente recebe o Serviço 710 - que permite viagens entre as Linhas 7-Rubi e 10-Turquesa sem a necessidade de baldeação na Estação Brás.

A companhia diz que as obras estão “a todo vapor”, mesmo com a premissa de gerar o menor transtorno possível ao passageiro. Nas plataformas que receberão as composições das linhas, já é possível ver as placas indicativas sobre os novos destinos.

"Durante a madrugada, a estação e o trecho entre a Barra Funda e a Estação Luz se torna um grande canteiro de obras", diz a CPTM.

Linha 13

Recentemente criada para ligar a capital ao Aeroporto de Guarulhos, a Linha 13-Jade está recebendo adaptação na via permanente (trilhos) e na rede aérea na região da Barra Funda para receber os trens da Série 2500, além de adaptações de sinalização entre Luz e Palmeiras-Barra Funda.

"Os testes já foram iniciados para que possamos ter mais informações sobre os ajustes que precisam ser feitos para que este modelo, o mais moderno da CPTM, possa chegar até o seu novo destino com rapidez e, principalmente, segurança", afirmou Pedro Moro, presidente da companhia.

Em agosto de 2021, a CPTM anunciou que a Linha 13-Jade iria chegar até a Estação Palmeiras-Barra Funda. Com valor de R$ 158 milhões, o contrato contempla a elaboração de projeto executivo, fornecimento e implantação dos sistemas. Entre as atividades contempladas no contrato estão os sistemas de via permanente, rede aérea, sinalização e suprimento de energia.

A Linha 13-Jade liga atualmente as estações Engenheiro Goulart, na Linha 12-Safira (que atende as cidades de Poá e Itaquá, no Alto Tietê) e Aeroporto-Guarulhos, com parada na estação Guarulhos-Cecap. Já o Expresso Aeroporto liga as estações Luz e Aeroporto-Guarulhos, com parada na estação Guarulhos-Cecap, no sentido Aeroporto e com paradas nas estações Guarulhos-Cecap e Brás, no sentido Luz.