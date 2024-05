Estação Manoel Feio ficará interditada a partir da próxima quarta

A Linha 12-Safira da CPTM terá uma importante mudança na circulação a partir da quarta-feira (29/05) até terça-feira (11/06). Durante 14 dias, a estação Engenheiro Manoel Feio estará interditada para obras de melhorias e acessibilidade. Neste período, serão disponibilizados ônibus do Sistema Paese aos passageiros.

Quem utiliza a estação Engenheiro Manoel Feio precisará embarcar nos ônibus que seguem e retornam da estação Jardim Romano. Na Estação Engenheiro Manoel Feio, o embarque nos coletivos que seguem em direção a estação Jardim Romano acontecem na Av. Eldorado, s/n (em frente à Praça Juscelino Kubistchek). Em Jardim Romano os embarques acontecerão na Rua José Álvares Moreira, 349. O restante da Linha 12-Safira funcionará normalmente.

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.