07/11/2025
Região

Ex-prefeito Acir Filló é retratado em série 'Tremembé' da Prime Vídeo

Produção conta a história do presídio onde ficaram detidos criminosos que cometeram delitos de alta repercussão

05 novembro 2025 - 22h00Por de Ferraz
Ex-prefeito Acir Filló é retratado em série 'Tremembé' da Prime VídeoEx-prefeito Acir Filló é retratado em série 'Tremembé' da Prime Vídeo - (Foto: Divulgação/Prime Video)

O ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Acir Filló, é retratado na série Tremembé, lançada na última sexta-feira, 31 de outubro, no Prime Video.

Ele aparece propondo entrevistar alguns dos outros detentos para escrever um livro. A obra em questão, Diário de Tremembé - O Presídio dos Famosos, de fato foi lançada, mas teve venda proibida pela Justiça de São Paulo em 2019.

"Tremembé" conta a história do presídio onde ficaram detidos criminosos que cometeram delitos de alta repercussão, como Suzane von Richtofen, Elize Matsunaga, Cristian e Daniel Cravinhos, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá.

O livro parte de supostos relatos e interações de Filló com outros colegas durante sua passagem pela P2 de Tremembé, a unidade penitenciária conhecida por receber “criminosos famosos”. 

Filló foi condenado por corrupção e fraude. Atualmente cumpre pena em regime aberto. Nesta semana, em entrevista ao O Globo, falou sobre a representação da sua história na série. No presídio dos famosos, ele escreveu o livro que tornou o cotidiano dos presos conhecido pelo público.

Segundo Filló a interpretação condiz em 50% com sua história real. Após o lançamento do livro, a Justiça determinou a transferência do detento para outro presídio.

Em entrevista ao jornal O Globo, Filló reclamou da aparência de Marcos de Andrade, ator que o interpreta na série. "Ele é feio e eu sou um homem bonito. Queria que chamassem o Fábio Assunção, que é galã e tem a minha idade."

Em vídeo publicado na tarde desta quarta-feira (5), Filló negou que tenha chamado o ator de feio. “Nunca falei isso. Marcos de Andrade é competente e talentoso”, disse.

O ex-prefeito também relembrou a convivência com detentos célebres e disse ter treinado presos famosos para audiências e entrevistas. Entre os nomes citados estão Alexandre Nardoni, condenado pela morte da filha Isabela, e Lindemberg Alves, condenado pela morte da namorada Eloá.

