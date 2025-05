Feira de emprego oferece mais de 100 vagas para atuação nas obras do BRT-ABC

O BRT-ABC, novo corredor de transporte em implantação na Região Metropolitana de São Paulo, está com mais de 100 vagas abertas para atuação direta nas obras do projeto. Para agilizar a contratação, a concessionária Next Mobilidade promoverá uma Feira de Emprego nos dias 5, 6 e 7 de maio, no Terminal Santo André Oeste, em Santo André.

Com início imediato, as vagas são voltadas a diferentes funções da construção civil, incluindo pedreiro, auxiliar de pedreiro, carpinteiro, armador, eletricista, encanador e pintor predial. Os salários variam de R$ 1.700 a R$ 3.000, com benefícios como plano de saúde, vale-alimentação de R$ 856 e vale-transporte.

Segundo a equipe técnica do BRT-ABC, a iniciativa visa aproximar o projeto da comunidade local e gerar oportunidades para trabalhadores da região, promovendo a inclusão produtiva, crescimento profissional e impacto positivo na economia regional.

As vagas fazem parte do avanço das obras do BRT-ABC, corredor que conectará municípios do ABC Paulista, como Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, oferecendo mais agilidade e qualidade no transporte público.

Além da participação presencial, os candidatos também podem se inscrever enviando currículo pelo WhatsApp (11) 93324-3817 ou diretamente pelo site corredorabd.gupy.io.

Serviço

Feira de Emprego BRT-ABC

Local: Terminal Santo André Oeste – Santo André (SP)

Datas: 5, 6 e 7 de maio

Horário: das 8h30 às 19h

Inscrição online: corredorabd.gupy.io

WhatsApp: (11) 93324-3817