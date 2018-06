Ferraz dá início aos serviços para recapeamento de 39 ruas

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos iniciou, nesta sexta-feira (22), os serviços de recapeamento de 39 ruas. Para esta ação, aproximadamente R$ 4 milhões estão sendo investidos por meio de verba do Governo Estadual. A cidade realiza ainda os trabalhos da Operação Tapa-Buraco.

Na iniciativa, as vias contempladas não receberão somente o recapeamento, mas também a fresagem, ou seja, todo o asfalto anterior será retirado para que um totalmente novo seja feito.

A primeira rua a receber os serviços foi a Lourenço Paganucci, no Jardim Pérola. De acordo com o diretor de Serviços Urbanos de Ferraz, João Paulo Rodrigues Pereira, dez pessoas realizam a frisagem e recapeamento, sendo auxiliadas por máquinas. As próximas ruas a serem contempladas será a Pedro Simões Neto e Dejanira da Silveira, na Vila Maria Rosa.

Ainda segundo o diretor, o início do trabalho faz parte do pacote de obras que Ferraz está promovendo.

“Estamos executando o Tapa-Buraco, e agora estas obras que reconstruirão por inteiro 39 ruas de Ferraz. Vamos levar uma média de seis meses para terminar estes serviços, mas no final valerá a pena. Será um orgulho ver várias ruas com o asfalto totalmente revitalizado. E nossa fiscalização continua de forma forte e contínua em prol da qualidade do trabalho” afirmou Pereira.

Pista de caminhada

Depois de concluída a Operação Tapa-Buraco na Rua Iijima, na Vila do Americano, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos está limpando um terreno localizado ao lado da quadra do bairro. A manutenção já é o começo para a construção de uma pista de caminhada que começará em breve no local.

A pista terá mais de um quilômetro de extensão. Também próximo ao terreno, há uma praça que deverá ser revitalizada, assim como quadra.