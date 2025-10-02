Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Ferraz divulga artistas locais que abrirão a 41ª Festa da Uva Fina

01 outubro 2025 - 22h00Por de Ferraz
Ferraz divulga artistas locais que abrirão a 41ª Festa da Uva FinaFerraz divulga artistas locais que abrirão a 41ª Festa da Uva Fina - (Foto: Divulgação)
A Secretaria de Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos acaba de divulgar a lista dos artistas locais que irão realizar a abertura dos shows da 41ª Festa da Uva, que ocorrerá do dia 09 a 14 de outubro no complexo Gotard Kaesemodel Júnior (Antigo Birutão).
 
Atrações com estilos musicais diversos abrirão os shows com duplas, grupos e cantores solos, entre eles estão: Simão e Felipe, Jessica Hipólito, Jeito Mania, Batucada das Pretas, Marcos e Bueno, Dj Baratão, Lucas Miranda, Carol Brito, Carlos Alberto, Marcos Vech e Rayssa Barbosa, também teremos atrações para o público infantil com Dinho e Xay, Duda Formiga e Lori Vitória.
 
Todas as atrações foram selecionadas via edital produzido pela Secretaria de Cultura com o objetivo de valorizar os artistas da região. “Temos muita gente boa aqui na cidade e queremos sempre explorar e apoiar esses talentos”, pontuou a secretária de Cultura, Ana Rosa Augusto.
 
No dia 09 de outubro, sobe ao palco o grupo Menos é Mais. Abrem o show desse dia as bandas: Batucada das Pretas; e Jeito Mania.
 
No dia 10 é a vez de Bruno e Marrone. Abrem o show da dupla o grupo Marcos e Bueno e Carlos Gabriel.
 
No dia seguinte, 11, Nattan canta no festival. Abrem para o artista: Lucas Miranda e Carol Brito.
 
No dia 12, Ana Castela canta no palco. Abre Jéssica Hipolito e Raissa Barbosa.
 
No penúltimo dia,13, Leonardo canta no festival. Simão e Felipe abrem a apresentação.
 
No último dia, 14, Fernandinho canta. Marcos Vecch abre o show.

