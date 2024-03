Ferraz e Estado inauguram Casa da Mulher Paulista Ferrazense nesta segunda

A Casa da Mulher Paulista Ferrazense será inaugurada nesta segunda (25) pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos e o governo estadual, a partir das 10 horas. Autoridades do município e do Estado já confirmaram presença.

O prédio, localizado na Rua Dom João VI, n° 551, no Jardim Ferrazense ,será um importante ponto de apoio e referência às mulheres e está no mesmo terreno onde está localizado o Centro Administrativo Prefeito Waldemar Marques de Oliveira Filho, o Dema.

Está confirmada a presença da secretária de Estado de Políticas Para a Mulher, Sonaira Fernandes. A unidade construída pelo governo estadual em parceria com a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos dará apoio jurídico e psicológico às mulheres vítimas de violência. E, além disso, serão realizadas atividades culturais e uma programação inteira dedicada a destacar e valorizar a mulher ferrazense.

O prédio é dotado de uma sala de entrada para a recepção, salas administrativas e banheiros para o público. De acordo com dados do último censo demográfico do IBGE de 2022, Ferraz de Vasconcelos tem 86.629 homens e 92.569 mulheres.

O programa Casa da Mulher visa garantir acolhimento às mulheres vítimas de discriminação e violência com suporte jurídico e psicológico, além de promover encorajamento e capacitação para geração de emprego e renda para recuperação de autonomia e confiança.

Neste mês de março, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizou uma série de ações para marcar as ações em prol do Mês da Mulher. No último dia 14 de março, foi relançada a Coordenadoria da Mulher sob a gestão de Adriana Trajano para enfatizar e valorizar as ações e políticas públicas para as mulheres.

A cerimônia realizada no auditório da Prefeitura de Ferraz reuniu várias mulheres, representantes de conselhos e da sociedade civil, como a prefeita Priscila Gambale; a delegada Tatiana Kajimura, da DDM de Ferraz; Karin Frohmut representando o Conselho da Mulher; Viviani de Brito (secretária de Administração), além do presidente da Câmara, Hodirlei Martins Pereira, o Mineiro, demais vereadores e secretários municipais. Em breve, serão inauguradas instalações da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), também em Ferraz de Vasconcelos.