Região

Ferraz ganha uma nova quadra de basquete no bairro Jardim Leila

quadra é uma parceria da Secretaria de Esporte com a ajuda da emenda do ex-vereador Fábio Wuhalla

03 outubro 2025 - 17h29Por De Ferraz
- (Foto: Divulgação)

Um novo equipamento esportivo foi entregue a população nesta sexta-feira (03) no Jardim Leila. A quadra de Basquete 3x3, pretende ser um espaço de diversão e entretenimento para diversos jovens moradores da região, além incentivar o condicionamento físico e o bem-estar da população.

A quadra é uma parceria da Secretaria de Esporte com a ajuda da emenda do ex-vereador Fábio Wuhalla.

O Basquete 3x3 é uma modalidade do jogo que disputada três jogadores por equipe em uma meia quadra, usando apenas uma cesta, com um relógio de 12 segundos para cada jogada.

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscilla Gambale ressaltou a importância desta entrega para o público morador da região “ Ficamos muito felizes com a entrega de mais um equipamento esportivo para a nossa cidade que trará mais saúde e bem-estar para os moradores locais. Isso só é possível graças ao forte trabalho desta gestão”, pontuou.

