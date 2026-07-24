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Jornal Diário de Suzano - 24/07/2026
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Desenvolvimento Econômico

Ferraz promove Feirão de Emprego e Serviços com mais de 1.100 vagas no dia 30 de julho

Ação reunirá oportunidades de emprego, qualificação profissional e diversos serviços gratuitos à população no CIC do Parque São Francisco

24 julho 2026 - 16h57Por de Ferraz
Ação reunirá oportunidades de emprego, qualificação profissional e diversos serviços gratuitos à população no CIC do Parque São FranciscoAção reunirá oportunidades de emprego, qualificação profissional e diversos serviços gratuitos à população no CIC do Parque São Francisco - (Foto: Camille Melo / Secom FV)

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, realizará na próxima quinta-feira, 30 de julho, o Emprega Ferraz PAT – Feirão de Emprego e Serviços, uma grande ação voltada à geração de emprego, qualificação profissional e oferta de serviços públicos à população.

O evento ocorrerá no Centro de Integração da Cidadania (CIC), localizado na Avenida Governador Jânio Quadros, 967, no Parque São Francisco. A distribuição de senhas será realizada das 8h às 13h, com início dos atendimentos às 8h30.

Ao todo, serão disponibilizadas mais de 1.100 vagas de emprego para diferentes cargos e perfis profissionais. Para participar dos processos seletivos, os candidatos deverão apresentar currículo atualizado impresso e documento oficial com foto.

Além das oportunidades de trabalho, o evento reunirá diversos serviços gratuitos em um único local. A população poderá contar com atendimento do Banco do Povo Paulista, orientações da Receita Federal, consultorias para empreendedores em parceria com o Sebrae, ações e programas do Fundo Social de Solidariedade, serviços da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo campanhas de vacinação, criação e atualização de currículos, simulação de entrevistas de emprego, informações sobre o programa Qualifica SP – Trampolim e atendimento do Programa Empreendedor Artesão.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Thiago Severo, a iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a geração de oportunidades para os ferrazenses.

"O Emprega Ferraz PAT representa mais um passo importante para aproximar a população das oportunidades de trabalho e dos serviços públicos. Reunimos empresas, parceiros e diversos atendimentos em um único espaço para facilitar o acesso da população ao emprego, à qualificação profissional e ao empreendedorismo", destacou o secretário.


A Prefeitura orienta que os interessados cheguem com antecedência e levem currículo atualizado e documento com foto para participar dos processos seletivos e aproveitar os serviços oferecidos durante a ação.

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