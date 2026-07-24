Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 24 de julho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 24/07/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Direito das mulheres

Ferraz promove palestra sobre ancestralidade e empoderamento feminino na Casa da Mulher Paulista

Ação celebra o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, comemorado em 25 de julho, com reflexão sobre identidade, direitos e protagonismo feminino

24 julho 2026 - 13h27Por de Ferraz

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, comemorado em 25 de julho, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos promoverá, na próxima segunda-feira (28), às 14 horas, a palestra "Ancestralidade e Empoderamento Feminino", na Casa da Mulher Paulista Ferrazense, localizada na Avenida Dom João VI, nº 533, no Jardim Ferrazense.

A data foi instituída para reconhecer a trajetória de luta, resistência e as contribuições das mulheres negras na construção da sociedade, além de fortalecer o debate sobre igualdade racial, direitos humanos e enfrentamento às diversas formas de discriminação e violência.

A palestra tem como objetivo promover um espaço de diálogo, reflexão e valorização da identidade, da cultura e da ancestralidade das mulheres negras, incentivando o protagonismo feminino e o fortalecimento das políticas públicas voltadas à promoção da igualdade.

A iniciativa é realizada pela Coordenadoria da Mulher e integra as ações desenvolvidas pelo município para ampliar a conscientização sobre os direitos das mulheres, o combate ao racismo e a valorização da diversidade.

Para a coordenadora executiva da Mulher, Juliane Gallo, a atividade representa uma oportunidade de fortalecer o conhecimento e ampliar o debate sobre um tema de grande relevância social.

"Celebrar o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha é reconhecer a história, a resistência e a contribuição de tantas mulheres que transformam a sociedade todos os dias. Queremos proporcionar um momento de aprendizado, reflexão e fortalecimento, valorizando nossas raízes e incentivando o respeito, a igualdade e o protagonismo feminino", destacou.

A palestra é gratuita e aberta ao público. A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos convida toda a população para participar deste importante momento de valorização da história, da cultura e da luta das mulheres negras.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Prefeitura de Ferraz intensifica ações de zeladoria na Avenida Jânio Quadros
Zeladoria

Prefeitura de Ferraz intensifica ações de zeladoria na Avenida Jânio Quadros

Ferraz promove sessão gratuita do Circo Miller para a população
Cultura

Ferraz promove sessão gratuita do Circo Miller para a população

Tanabata Matsuri: festival reúne grandes atrações da cultura japonesa neste fim de semana em Mogi
Região

Tanabata Matsuri: festival reúne grandes atrações da cultura japonesa neste fim de semana em Mogi

Poá abre inscrições para curso de Cuidador de Idosos oferecido pelo programa Caminho da Capacitação
Região

Poá abre inscrições para curso de Cuidador de Idosos oferecido pelo programa Caminho da Capacitação

Artesp determina retorno da CPTM para operação de linhas concedidas à Trivia Trens
Região

Artesp determina retorno da CPTM para operação de linhas concedidas à Trivia Trens

Segundo semestre começa nesta sexta-feira (24) para 127,1 mil estudantes do Alto Tietê
Região

Segundo semestre começa nesta sexta-feira (24) para 127,1 mil estudantes do Alto Tietê