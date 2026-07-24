Ferraz promove palestra sobre ancestralidade e empoderamento feminino na Casa da Mulher Paulista

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, comemorado em 25 de julho, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos promoverá, na próxima segunda-feira (28), às 14 horas, a palestra "Ancestralidade e Empoderamento Feminino", na Casa da Mulher Paulista Ferrazense, localizada na Avenida Dom João VI, nº 533, no Jardim Ferrazense.

A data foi instituída para reconhecer a trajetória de luta, resistência e as contribuições das mulheres negras na construção da sociedade, além de fortalecer o debate sobre igualdade racial, direitos humanos e enfrentamento às diversas formas de discriminação e violência.

A palestra tem como objetivo promover um espaço de diálogo, reflexão e valorização da identidade, da cultura e da ancestralidade das mulheres negras, incentivando o protagonismo feminino e o fortalecimento das políticas públicas voltadas à promoção da igualdade.

A iniciativa é realizada pela Coordenadoria da Mulher e integra as ações desenvolvidas pelo município para ampliar a conscientização sobre os direitos das mulheres, o combate ao racismo e a valorização da diversidade.

Para a coordenadora executiva da Mulher, Juliane Gallo, a atividade representa uma oportunidade de fortalecer o conhecimento e ampliar o debate sobre um tema de grande relevância social.

"Celebrar o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha é reconhecer a história, a resistência e a contribuição de tantas mulheres que transformam a sociedade todos os dias. Queremos proporcionar um momento de aprendizado, reflexão e fortalecimento, valorizando nossas raízes e incentivando o respeito, a igualdade e o protagonismo feminino", destacou.

A palestra é gratuita e aberta ao público. A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos convida toda a população para participar deste importante momento de valorização da história, da cultura e da luta das mulheres negras.