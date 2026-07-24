Ferraz promove sessão gratuita do Circo Miller para a população

Nesta sexta-feira (24), a Secretaria de Assistência Social de Ferraz de Vasconcelos, em parceria com o Circo Miller, promoveu uma sessão gratuita do espetáculo circense para a população ferrazense. A iniciativa teve como objetivo proporcionar momentos de lazer, cultura e inclusão social aos participantes, reafirmando o compromisso da administração municipal com a promoção do bem-estar e da convivência comunitária.

A ação contou com a parceria do Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMI), do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (CMPDMR), do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA) e da Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), ampliando o acesso à atividade para diferentes públicos atendidos pela rede de assistência social do município.

Durante a apresentação, o público pôde prestigiar números de tecido acrobático, bambolismo, malabarismo com fogo e a tradicional performance do palhaço, que arrancou risadas e encantou crianças, jovens, adultos e idosos. O espetáculo proporcionou uma experiência marcada pela arte, pelo entretenimento e pela interação entre os participantes.

“A assistência social também é construída por meio do acolhimento, da inclusão e do acesso à cultura e ao lazer. Ver a alegria estampada no rosto de cada participante reforça a importância de parcerias como esta, que tornam possíveis momentos especiais para a nossa população e fortalecem os vínculos comunitários”, destacou o secretário de Assistência Social, Marcos Rogério de Oliveira Santos.