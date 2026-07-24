Poá anuncia construção de novo viaduto que transformará o acesso a cidade

O prefeito de Poá, Saulo Souza, anunciou nesta quinta-feira (23) o início da construção do novo viaduto que transformará o principal acesso ao município pela Rodovia Henrique Eroles (SP-066). Com o avanço das obras do Complexo Viário do Alto Tietê e o início da etapa de fundações, a nova estrutura começa a ganhar forma e permitirá que os motoristas acessem Poá diretamente, sem a necessidade de seguir até a região da Vila Varela para realizar o retorno.

O chefe do Executivo acompanhou o andamento dos trabalhos no canteiro de obras e destacou a importância do empreendimento para a mobilidade urbana, a segurança viária e o desenvolvimento econômico da cidade.

Considerada uma das maiores intervenções de infraestrutura da história recente de Poá, a obra contará com um viaduto de 340 metros de extensão, que fará a ligação direta entre Poá e Suzano pela SP-066, em ambos os sentidos. A nova estrutura proporcionará mais fluidez ao trânsito, reduzirá os congestionamentos registrados há anos no principal acesso entre os municípios e oferecerá mais segurança aos motoristas.

Outro importante benefício será para quem chega de São Paulo pela Estrada Padre Eustáquio. Com a conclusão da obra, o acesso ao município será feito de forma direta, eliminando a necessidade de seguir até a Vila Varela para realizar o retorno, reduzindo o tempo de deslocamento e melhorando significativamente a mobilidade.

Atualmente, o Complexo Viário do Alto Tietê já alcançou mais de 19% de execução e integra o pacote de investimentos do Governo do Estado de São Paulo, superior a R$ 2 bilhões. A etapa de fundações é uma das fases mais importantes da obra, pois será responsável por sustentar toda a estrutura do novo viaduto e permitirá o avanço das próximas etapas da construção. A previsão de conclusão do empreendimento é para o final de 2027.

Novas alças

Além do novo viaduto, o Complexo Viário segue avançando com diversas frentes de trabalho que ampliarão a integração entre Poá, Suzano e o Rodoanel Mário Covas. Até o momento, já foram produzidas mais de 1.450 vigas e 2.630 pré-lajes no pátio de pré-moldados da obra. Também estão em andamento a demolição da barreira para implantação da futura alça de acesso a Suzano, os serviços de terraplenagem na Estrada Padre Eustáquio, a construção da via marginal de ligação ao município vizinho e a implantação da estrutura conhecida como "ferradura", que permitirá o acesso direto dos veículos que trafegam pelo Rodoanel, no sentido Oeste, para Poá.

A Prefeitura de Poá acompanha permanentemente todas as etapas da obra e mantém diálogo constante com o Governo do Estado e com as equipes responsáveis pela execução do empreendimento, reforçando o compromisso da administração municipal com investimentos estruturantes capazes de impulsionar o desenvolvimento da cidade e melhorar a qualidade de vida da população.

Para o prefeito Saulo Souza, o avanço das obras representa uma conquista histórica para Poá. "O Complexo Viário do Alto Tietê representa um divisor de águas para a mobilidade da nossa cidade. Esse novo viaduto vai resolver um dos principais gargalos do trânsito de Poá, oferecendo um acesso muito mais rápido, moderno e seguro para quem chega ao município. Nossa população não precisará mais seguir até a Vila Varela para fazer o retorno. Isso significa menos tempo no trânsito, mais segurança e mais qualidade de vida. Seguimos acompanhando de perto cada etapa dessa obra, em parceria com o Governo do Estado, porque sabemos da importância desse investimento para o desenvolvimento econômico, a geração de oportunidades e o futuro da nossa cidade", destacou o prefeito.

Complexo Viário do Alto Tietê



Além da construção do novo viaduto, o projeto contempla a revitalização do Viaduto da Vila Varela, melhorias na SP-066, implantação de novas alças de acesso, adequações viárias e outras intervenções voltadas à modernização da infraestrutura urbana de Poá e Suzano.

Considerado um dos maiores investimentos em mobilidade da história do Alto Tietê, o Complexo Viário beneficiará diretamente cerca de 1,6 milhão de moradores da região. Com conclusão prevista para o final de 2027, o empreendimento promoverá uma integração viária mais eficiente entre os municípios, o Rodoanel e os principais corredores logísticos do Estado, fortalecendo o desenvolvimento regional, reduzindo o tempo de deslocamento e proporcionando mais segurança e qualidade na mobilidade urbana.