Prefeitura de Ferraz intensifica ações de zeladoria na Avenida Jânio Quadros

A Secretaria de Serviços Urbanos realizou nesta sexta-feira (24) uma ação de revitalização na Avenida Jânio Quadros, na altura do Complexo Esportivo Gotthard Kaesemodel Júnior (Birutão). Esta iniciativa integra o cronograma permanente de zeladoria desenvolvido pela pasta, que contempla diferentes regiões do município com serviços voltados à manutenção e conservação dos espaços públicos.

Durante os trabalhos, as equipes executaram a limpeza da área e a remoção da vegetação alta, promovendo melhorias nas condições de circulação para pedestres e motoristas. Além disto, o serviço também amplia a visibilidade da via, tornando o local mais seguro e adequado para o uso diário da população.

“A limpeza e a roçagem vão além da questão estética. São serviços essenciais para a segurança, a saúde pública e o bem-estar da população. Nossa equipe trabalha diariamente para manter os espaços públicos em boas condições de uso, levando mais qualidade de vida aos moradores e contribuindo para uma cidade cada vez mais organizada”, destacou o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David.

As intervenções reforçam o compromisso da administração municipal com a preservação dos espaços públicos e a promoção da saúde e do bem-estar coletivo.