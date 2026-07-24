Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 24 de julho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 24/07/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Zeladoria

Prefeitura de Ferraz intensifica ações de zeladoria na Avenida Jânio Quadros

Serviços de limpeza e roçagem reforçam a conservação dos espaços públicos, promovendo mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para a população

24 julho 2026 - 13h20Por de Ferraz
Serviços de limpeza e roçagem reforçam a conservação dos espaços públicos, promovendo mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para a populaçãoServiços de limpeza e roçagem reforçam a conservação dos espaços públicos, promovendo mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para a população - (Foto: Camille Melo / Secom FV)

A Secretaria de Serviços Urbanos realizou nesta sexta-feira (24) uma ação de revitalização na Avenida Jânio Quadros, na altura do Complexo Esportivo Gotthard Kaesemodel Júnior (Birutão). Esta iniciativa integra o cronograma permanente de zeladoria desenvolvido pela pasta, que contempla diferentes regiões do município com serviços voltados à manutenção e conservação dos espaços públicos.

Durante os trabalhos, as equipes executaram a limpeza da área e a remoção da vegetação alta, promovendo melhorias nas condições de circulação para pedestres e motoristas. Além disto, o serviço também amplia a visibilidade da via, tornando o local mais seguro e adequado para o uso diário da população.

“A limpeza e a roçagem vão além da questão estética. São serviços essenciais para a segurança, a saúde pública e o bem-estar da população. Nossa equipe trabalha diariamente para manter os espaços públicos em boas condições de uso, levando mais qualidade de vida aos moradores e contribuindo para uma cidade cada vez mais organizada”, destacou o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David.

As intervenções reforçam o compromisso da administração municipal com a preservação dos espaços públicos e a promoção da saúde e do bem-estar coletivo.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ferraz promove palestra sobre ancestralidade e empoderamento feminino na Casa da Mulher Paulista
Direito das mulheres

Ferraz promove palestra sobre ancestralidade e empoderamento feminino na Casa da Mulher Paulista

Ferraz promove sessão gratuita do Circo Miller para a população
Cultura

Ferraz promove sessão gratuita do Circo Miller para a população

Tanabata Matsuri: festival reúne grandes atrações da cultura japonesa neste fim de semana em Mogi
Região

Tanabata Matsuri: festival reúne grandes atrações da cultura japonesa neste fim de semana em Mogi

Poá abre inscrições para curso de Cuidador de Idosos oferecido pelo programa Caminho da Capacitação
Região

Poá abre inscrições para curso de Cuidador de Idosos oferecido pelo programa Caminho da Capacitação

Artesp determina retorno da CPTM para operação de linhas concedidas à Trivia Trens
Região

Artesp determina retorno da CPTM para operação de linhas concedidas à Trivia Trens

Segundo semestre começa nesta sexta-feira (24) para 127,1 mil estudantes do Alto Tietê
Região

Segundo semestre começa nesta sexta-feira (24) para 127,1 mil estudantes do Alto Tietê