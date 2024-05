Ferraz promoverá segunda audiência pública sobre mobilidade urbana

Ferraz de Vasconcelos promoverá em 5 de junho, a partir das 18 horas, a 2ª Audiência Pública de Mobilidade Urbana para apresentação final do Relatório Técnico. O evento será realizado no Anfiteatro do Paço Municipal, na Vila Romanopolis.

Vale salientar que uma audiência pública é de suma importância para a promoção de debates e manifestação dos cidadãos, sendo um instrumento de participação social na tomada de decisões administrativas.

O evento é aberto para todas as pessoas, tendo como objetivo central apresentar as propostas para a construção de Políticas Públicas de Mobilidade Urbana.

O Paço Municipal está situado na Rua Pedro Foschini, 200, na Vila Romanopolis. Mais informações, basta entrar em contato com a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana pelo número 4674-4000.