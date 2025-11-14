Envie seu vídeo(11) 4745-6900
13/11/2025
Região

Ferraz reforça atendimento gratuito a animais realizado na clínica veterinária municipal

Atendimentos gratuitos são voltados à saúde e bem-estar dos animais de Ferraz

13 novembro 2025 - 21h30Por de Ferraz
Ferraz reforça atendimento gratuito a animais realizado na clínica veterinária municipal - (Foto: Laura Ramos/Secom Ferraz )

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, disponibiliza à população a Clínica Veterinária Municipal, localizada na Rua das Américas, n.º 35, no Sítio Paredão. O espaço realiza atendimentos totalmente gratuitos voltados à saúde e bem-estar dos animais do município.

A clínica funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e o atendimento é realizado presencialmente, por meio da distribuição de senhas diárias, além do acolhimento em casos de emergência. O serviço é mantido exclusivamente com recursos da Prefeitura Municipal, sem parcerias com órgãos estaduais ou federais. Para ser atendido, o tutor deve apresentar documento de identidade (RG) e comprovante de residência em Ferraz de Vasconcelos em seu nome.

O espaço oferece uma ampla gama de procedimentos clínicos e cirúrgicos, incluindo exames como hemograma, bioquímica sérica e glicemia, além de fluidoterapia, medicações injetáveis e cirurgias diversas. Entre os procedimentos realizados estão o tratamento de infecção uterina (piometra), remoção de tumores, biópsias, retirada de pedras na vesícula, remoção de corpo estranho em estômago e intestino, retirada de cauda (caudectomia), retirada de olho (enucleação), correção de terceira pálpebra (conhecida como “olho de cereja”), retirada de espinhos de ouriços, retirada de conduto auditivo, retirada de pênis (penectomia), sondagem uretral e retirada de baço (esplenectomia).

Segundo o gerente de Proteção Animal, Marcos Marcelino Rodrigues, a clínica representa um avanço significativo nas políticas públicas voltadas à causa animal no município. 

