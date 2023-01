Festa do Divino de Mogi é tema de evento no Museu de Arte Sacra

A Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes volta a ser tema de evento no Museu de Arte Sacra de São Paulo. A ação cultural é uma apresentação do próprio MAS-SP em parceria com a Diocese de Mogi das Cruzes, sob o tema da Festa do Divino 2023: “Divino Espírito Santo, fortalecei a Fé e a União nas famílias”. A atração é aberta a todos e tem a entrada gratuita.

Neste sábado (4), a partir das 10 horas, o público que for ao MAS-SP poderá conferir uma mostra desta importante festividade, que neste ano têm como festeiros Josmar Cassola Silva e Maria Tereza Pereira Cassola Silva e como os capitães de mastro Ricardo Medina Alvarez e Maria de Lourdes Pereira da Silva Medina.

A atração terá a presença de um grupo de rezadeiras e rezadores, para fazer a Coroa do Divino; a instalação de um Subimpério; a apresentação do grupo Congada de Santa Efigênia de Mogi das Cruzes, além de quitutes tradicionais, como o café caipira e o tortinho.

Esta não é a primeira vez que a festividade religiosa e folclórica de Mogi das Cruzes é tema deste evento. Desde 2015, a mostra é realizada no renomado museu. Em 2029, não teve, e nos anos seguintes, até 2022, o evento não ocorreu, devido à pandemia.

O culto ao Divino é uma festa de fé do povo brasileiro. A Santíssima Trindade é formada pelas figuras do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo já foi representado como um sopro, uma pequena chama, um órgão e até mesmo como uma figura feminina em algumas seitas. No Novo Testamento Ele aparece como uma pomba que desce na hora do batismo de Jesus.

O Museu de Arte Sacra de São Paulo está localizado na avenida Tiradentes, 676, Luz. Mais informações sobre o espaço cultural podem ser obtidas no site www.museuartesacra.org.br