Festival de Raciocínio Lógico premia alunos da rede municipal de Ferraz

Contas matemáticas se tornaram algo divertido para os alunos da rede municipal de ensino com o Festival de Raciocínio Lógico desenvolvido pela Secretaria de Educação em parceria com o método de estudo Uppermind. Nesta quinta-feira (13) ocorreu o evento de entrega de troféus para os estudantes vencedores do festival.

A ação ocorreu no auditório da Escola Técnica Estadual (ETEC) e contou com a participação de estudantes do ensino fundamental, anos finais, das Escolas Municipais de Educação Básica (Emebs): Primorosa Jorge do Nascimento, Maria Ines Batista e Helmuth Hans Hermann Louis Baxmann.

O evento foi dividido em duas partes. No primeiro momento, todos os alunos de 6º e 7º ano realizaram uma prova desafiadora com questões de raciocínio lógico baseados no material UpperMind, um material didático utilizado na rede. Essa fase foi uma oportunidade para os alunos testarem suas habilidades e se destacarem entre os melhores.

Os alunos que tiveram a melhor performance foram selecionados para a segunda fase. Nesta etapa, foram identificados os 3 primeiros colocados do 6º e do 7º ano, que demonstraram um nível excepcional de habilidade.

A secretária de Educação, Paula Trevizolli, parabenizou os alunos vencedores: “Ficamos muito orgulhosos do desempenho dos nossos alunos. Eles desenvolveram habilidades de concentração e raciocínio durante todo este processo”, pontuou.

Segue a colocação dos alunos:

6º ano

1º lugar- Júlio Pereira Araujo (Baxmann)

2º lugar- Talita Nascimento Oliveira (Baxmann)

3º lugar- Guilherme Gimenez Batista (Primorosa)

7º ano

1º lugar- Julio Cesar Huamani de Brito ( Baxmann)

2º lugar- Kevin Moura Garcia (Baxmann)

3º Lugar- Caio Alves ( Primorosa)