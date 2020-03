Filho do ex-prefeito de Ferraz testa positivo para o coronavírus

O médico Victor Abissamra testou positivo para o novo coronavírus. Victor é filho do ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Jorge Abissamra.

Em conversa com o DS, Victor informou que está em isolamento domiciliar desde a última sexta-feira (20), mas que está bem dos sintomas do vírus. Segundo o médico, ele acredita que contraiu o Covid-19 da família de um paciente suspeito da doença.

"Na terça-feira da semana passada atendi dois pacientes com suspeita do vírus. Segui todas as recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde): utilizei máscara, avental, lavei as mãos com água e sabão e passei álcool em gel. Depois do atendimento fui conversar com a família do paciente ,já desparamentado, e acredito que foi nesse momento que contrai o vírus", explicou Victor.

O médico explica que continuou trabalhando normalmente durante a semana, até a última sexta-feira, quando "comecei a tossir seco e ter dores no corpo".

"A partir dos primeiros sintomas iniciei isolamento domiciliar. No último sábado (21) minhas tosses pioraram, e no domingo de manhã tive febre. Solicitei aos amigos do hospital que realizassem o exame. Hoje de manhã (segunda-feira) o resultado deu positivo", concluiu.

Apesar disso, Victor afirmou que está bem, principalmente por não ter antecedentes na família com problemas respiratórios. O médico explica que o momento é de descansar e cuidar da alimentação.

"Se o caso agravar, o que aparentemente não parece, vou ao hospital. Mas caso contrário, vou continuar em casa, em isolamento, me alimentando bem e me hidratando", disse.