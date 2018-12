Fundo de Solidariedade realiza campanha para ajudar no tratamento do jovem Kelwin

O Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural de Poá entrou na luta para salvar a vida do adolescente Kelwin Martins de Carvalho, de 14 anos, que precisa fazer um tratamento médico fora do País. Ele foi diagnosticado com Miopatia Distrofia Muscular (doença genética em que os músculos enfraquecem progressivamente).

Segundo a mãe do jovem Kelwin, Acácia Martins dos Santos, o adolescente precisa passar por um tratamento de células tronco que só pode ser feito fora do Brasil e a família não tem condições de arcar com as despesas, já que os custos são de US$ 15.500 dólares, cerca de R$ 60 mil.

Segundo a primeira-dama e presidente do Fundo de Solidariedade, Andressa Lopes, assim que ela e sua equipe tiveram conhecimento da batalha da família de Kelwin, todos ficaram sensibilizados. “Então surgiu a ideia de participar da campanha, a princípio com a barraca do Fundo de Solidariedade durante a realização da ‘Vila de Natal’. Com a venda dos alimentos comercializados vamos reverter toda a renda para a campanha”, declarou Andressa.

Para oficializar esta “união de forças”, a primeira-dama e o prefeito Gian Lopes receberam a visita dos pais do Kelwin, na sede do Fundo de Solidariedade. “Estamos juntos com toda a família nesta luta para arrecadar o valor para o tratamento de Kelwin e temos certeza que em pouco tempo vamos conseguir o necessário e nosso querido poaense passará pelo tratamento que terá total sucesso”, declarou o prefeito Gian Lopes.

Campanha

Até o momento o valor que a família de Kelwin levantou foi de R$ 3 mil e com a campanha do Fundo de Solidariedade o objetivo é acelerar a arrecadação. Quem não puder ir até a barraca do Fundo, na Vila de Natal, pode colaborar fazendo doações diretamente na conta bancária da família: Caixa Econômica Federal (CEF), agência 0908, operação 013 e Conta Poupança 85353-2, que tem como titular Acácia Martins dos Santos.