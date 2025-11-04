Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 04/11/2025
Saúde

Gripe e Covid matam 38 pessoas no Alto Tietê, aponta painel

Casos de influenza se destacam. São 26 óbitos no período, 78 internações na UTI

04 novembro 2025 - 08h00Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Gripe e Covid matam 38 pessoas no Alto Tietê, aponta painelGripe e Covid matam 38 pessoas no Alto Tietê, aponta painel - (Foto: Reprodução)

As cidades do Alto Tietê somam, entre janeiro e outubro deste ano, 38 mortes por Influenza, o vírus causador da gripe, e Covid-19. No período analisado, são 308 confirmações para as doenças e 101 internações na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Os dados são do painel de monitoramento do Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde (Nies), do Governo de São Paulo.

Casos de influenza se destacam. São 26 óbitos no período, 78 internações na UTI e 231 casos confirmados para a doença.

Mogi das Cruzes lidera nos números de vítimas, são dez mortes neste ano. Em seguida está Santa Isabel, com cinco óbitos; Biritiba Mirim, com três; Suzano, Poá e Arujá com dois óbitos cada; e Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos com um registro cada. Guararema e Salesópolis não têm nenhum óbito.

Já os casos de Covid-19 somam 12 mortes, 23 internações na UTI e 77 casos confirmados. Com seis mortes pela doença, Mogi segue com maior número de vítimas, seguida por Itaquá, Suzano e Santa Isabel, com dois óbitos em cada cidade. As demais cidades não registram mortes.

