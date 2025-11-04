Gripe e Covid matam 38 pessoas no Alto Tietê, aponta painel

As cidades do Alto Tietê somam, entre janeiro e outubro deste ano, 38 mortes por Influenza, o vírus causador da gripe, e Covid-19. No período analisado, são 308 confirmações para as doenças e 101 internações na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Os dados são do painel de monitoramento do Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde (Nies), do Governo de São Paulo.

Casos de influenza se destacam. São 26 óbitos no período, 78 internações na UTI e 231 casos confirmados para a doença.

Mogi das Cruzes lidera nos números de vítimas, são dez mortes neste ano. Em seguida está Santa Isabel, com cinco óbitos; Biritiba Mirim, com três; Suzano, Poá e Arujá com dois óbitos cada; e Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos com um registro cada. Guararema e Salesópolis não têm nenhum óbito.

Já os casos de Covid-19 somam 12 mortes, 23 internações na UTI e 77 casos confirmados. Com seis mortes pela doença, Mogi segue com maior número de vítimas, seguida por Itaquá, Suzano e Santa Isabel, com dois óbitos em cada cidade. As demais cidades não registram mortes.