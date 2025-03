Grupo Comporte desbanca CCR, da ViaMobilidade, e ganha leilão das linhas da região

O Grupo Comporte desbancou o Grupo CCR, que contém a ViaMobilidade, e venceu o leilão das linhas de trens da região. O evento foi realizado na sede da Bolsa de Valores (B3) na tarde desta sexta-feira (28).

A empresa é administrada pelo fundador da Gol Linhas Aéreas. Agora, será responsável pela expansão e pelos investimentos de R$ 14,3 bilhões nas Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, que antes pertenciam à Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A concessão é por 25 anos.

Grupo Comporte ofereceu um desconto de 2,57% sobre as prestações pagas pelo governos, enquanto a CCR fez uma proposta de 1,45% de desconto. O valor máximo calculado era de até R$ 1,49 bilhão por ano. Ou seja, o governo terá uma diminuição de 2,57% desse montante total.

Investimentos na região

Estão previstos diversos investimentos no Alto Tietê, entre eles: extensão da Linha 11-Coral até César de Souza e da Linha 12-Safira até Suzano; reforma e/ou reconstrução de estações; e o fim das passagens de nível, seja com a implantação de viadutos ou passarelas.

O investimento na região será de, pelo menos, R$ 2,4 bilhões. A expectativa é que todos os trabalhos estejam finalizados até 2032, com grande parte sendo entregue até 2030.

Mogi é a cidade que deve receber o maior investimento, com R$ 1,6 bilhão. No trecho da cidade, as principais mudanças previstas são: extensão da Linha 11-Coral até César de Souza; reformas nas quatro estações (Jundiapeba, Braz Cubas, Mogi das Cruzes e Estudantes) e o fim das passagens de nível.

O plano é que seja feito um túnel em Jundiapeba, uma nova alça ao Viaduto Argeu Batalha, em Braz Cubas, dois novos viadutos na Vila Industrial, sete passarelas novas e uma passagem inferior. Todas essas obras somam um valor de R$ 154,6 milhões. As reformas nas estações devem custar R$ 465 milhões e a extensão da Linha 11-Coral receberá um investimento de R$ 566 milhões.

Na área de Suzano, o investimento deve ser de aproximadamente R$ 467 milhões. Além da extensão da Linha 12-Safira para a cidade, está prevista a reconstrução de duas passarelas: uma na Vila Maria de Maggi e outra no Jardim Miriam, além da readequação da Avenida Brasil, que é paralela à linha de trem. As mudanças nas passarelas incluem colocação de iluminação pública, instalação de câmeras de monitoramento, reparos nas guias, pintura e instalação de rampas de acessibilidade.

Além disso, a ideia é que a Estação de Suzano receba readequações, como a ampliação da calçada, implantação e adequação de guias rebaixadas, rotas táteis e repintura da sinalização horizontal.

Na cidade de Poá, estão previstas reformas estruturais e modernizações das duas estações da cidade. Além da estrutura, os trabalhos previstos são de melhoria das condições de conforto e acessibilidade dos usuários.

As seis passarelas da cidade também devem receber uma manutenção com a concessão, prevendo maior acessibilidade, modernização e monitoramento por meio de câmeras de segurança. O investimento para essas obras é de R$ 355 milhões.

Mudanças nas linhas

O intervalo na Linha 11-Coral deve ser reduzido para três minutos entre Palmeiras Barra Funda e Suzano, e para seis minutos entre Suzano e César de Souza. Ao todo, a extensão será de 4 km, saindo da Barra Funda, em São Paulo, e chegando a César de Souza, em Mogi.

Na Linha 12-Safira, o intervalo entre Brás e Itaquaquecetuba deve diminuir de cinco para três minutos, e entre Itaquá e Suzano de dez para seis minutos. A extensão de Calmon Viana até Suzano será de 2,7 km, além de fazer integração com a Linha 13-Jade e Linha 2-Verde, do Metrô.