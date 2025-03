Hapvida inaugura hospital e amplia rede própria em São Paulo

Como parte de seu plano de expansão, a Hapvida inaugurou, nesta segunda-feira (17), uma nova unidade na capital paulista. Com estrutura moderna e tecnológica, o Hospital Jardim Anália oferece um atendimento eficiente, personalizado e acessível.

Com investimento de R$ 16 milhões em obras e equipamentos, a estrutura possui 11 pavimentos e conta com 66 leitos de internação e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além de salas de cirurgia, enfermaria, áreas de observação, medicação, inalação, banco de sangue e pronto-socorro clínico. O hospital está preparado para realizar cirurgias de baixa e média complexidade.

Tecnologia de ponta

A área de diagnóstico do Jardim Anália está equipada com alta tecnologia para realizar endoscopia, tomografia, colonoscopia, ultrassonografia, raio X e ecografia. O destaque fica com um tomógrafo de última geração, que realiza angiotomografias de artérias coronárias, tem protocolos especiais para pediatria, possui capacidade para pessoas de até 227 quilos, utiliza inteligência artificial para otimizar as tarefas, dispõe de câmera para observar pacientes e reduz a emissão de radiação.

A unidade dispõe, ainda, de duas salas para exames endoscópicos, equipadas com aparelhos modernos, além de ecocardiogramas transtorácico e transesofágico, que permitem diagnósticos cardiológicos precisos.

Localização estratégica

Instalada na Vila Formosa, na Zona Leste, a localização da unidade foi escolhida por se tratar de uma área estratégica que permite atender o maior número de beneficiários. Com a ampliação da rede, a empresa, presente em todas as regiões de São Paulo e do Brasil, busca garantir que os usuários tenham acesso a atendimento próximo de suas residências.

“O novo hospital representa um passo importante para melhorar o acesso à saúde em São Paulo, pois a região passa a contar com um serviço moderno e preparado para atender a demanda local, com foco em atendimentos de média e de baixa complexidade”, afirma o vice-presidente de Operação Hospitalar e Serviços da Hapvida, Francisco Souto.

A instalação do hospital também garantiu emprego e renda, com a contratação de cerca de 200 colaboradores para atuar na unidade, que já começa a atender o público na tarde desta segunda-feira. Foram contratados assistentes administrativos, consultores, coordenadores de enfermagem, enfermeiros, técnicos de enfermagem e técnicos em imobilização.

Expansão da rede

“A inauguração faz parte do planejamento que temos para ampliar nossa estrutura pelo Brasil até 2026, garantindo acesso à saúde para mais pessoas, com a qualidade assistencial que faz parte do jeito de cuidar de pessoas da Hapvida”, destaca o presidente da companhia, Jorge Pinheiro.

O plano diretor da empresa, anunciado no fim de 2024, conta com um investimento de R$ 2 bilhões e prevê que, até o próximo ano, a Hapvida construa e inaugure dez hospitais e outras unidades assistenciais com o objetivo de aumentar a infraestrutura própria e requalificar unidades existentes.

Metade do investimento do plano diretor será destinado à cidade de São Paulo e à região metropolitana, com a inauguração, até o fim de 2026, de outros três hospitais, um pronto atendimento, seis clínicas, oito unidades de diagnóstico, 14 unidades de coleta laboratorial e duas ampliações.

Sobre a Hapvida

Com cerca de 80 anos de experiência, a Hapvida é hoje a maior empresa de saúde integrada da América Latina. A companhia, que possui mais de 69 mil colaboradores, atende quase 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia espalhados pelas cinco regiões do Brasil.

Todo o aparato foi construído a partir de uma visão voltada ao cuidado de ponta a ponta, a partir de 88 hospitais, 77 prontos atendimentos, 341 clínicas médicas e 291 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.