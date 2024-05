Iniciada há um mês em Itaquá, obra de campo no Jardim Odete atinge 35%

A Secretaria de Obras de Itaquaquecetuba divulgou, nesta semana, que a construção da nova área de lazer no Jardim Odete está a todo vapor. Iniciado em abril, o trabalho alcançou 35% de conclusão em apenas um mês. O projeto conta com investimento de R$ 5,5 milhões e a previsão é de que seja inaugurado em junho.



Quando concluída, a estrutura terá campo de grama sintética com medidas oficiais da FIFA, vestiário, playground e estacionamento. Atualmente, as equipes atuam na construção do muro de contenção, montagem da arquibancada e nos serviços de terraplanagem. A fase de implantação da drenagem já foi concluída.



"O comprometimento da nossa Secretaria de Obras com a entrega dos equipamentos é nítida. Diariamente nossos arquitetos e engenheiros estão vistoriando os projetos em andamento. Estamos reconstruindo a cidade que amamos", disse o secretário de Governo e Obras, Marcello Barbosa.



O projeto, que tem por objetivo oferecer mais opções de lazer e prática esportiva para a população do entorno, também está sendo acompanhado de perto pelo prefeito Eduardo Boigues, que destacou a importância do avanço da obra em pouco tempo.



"Antigamente, a cidade não tinha obras em andamento, hoje não só tem, como elas caminham a passos largos para serem inauguradas. Itaquá tem urgência de ser uma grande cidade e nossa gestão está contribuindo diariamente para isso", completou.