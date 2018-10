Inscrições estão abertas para oficina gratuita de direção cinematográfica

Os interessados em cinema, sejam eles profissionais ou amadores, já podem se inscrever na Oficina de Direção Cinematográfica Artística com Luan Cardoso, que será ministrada na próxima quarta-feira (24), no Centro Cultural de Mogi das Cruzes. Esta é mais uma ação resultante da parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e o programa Pontos MIS, do Museu da Imagem e do Som.

São 20 vagas no total, a participação é gratuita e a atividade é voltada para pessoas com idade a partir dos 14 anos. A oficina vai se estender das 8h às 12h e as inscrições devem ser feitas por meio de formulário online.

Inscreva-se aqui

A proposta da oficina é trazer, além da noção de como funciona a máquina cinematográfica, a formação de um espectador que interpreta as inúmeras camadas que constituem um filme. A aula guiará o participante por todas as etapas da produção cinematográfica, passando da direção ao roteiro, da sinopse aos equipamentos necessários para realização plena de um filme.

O objetivo é inserir os participantes do projeto em um ambiente propício à investigação do cinema a partir da apropriação da linguagem. Diferentemente de uma aula distanciada do “aluno”, esta se baseia em experiências para amadurecer a interpretação do cinema e desenvolver a produção de materiais cinematográficos.

Durante o encontro, os participantes receberão toda a noção de comunicação que o cinema estabelece, passando a compreender como funcionam elementos tão vitais, como a utilização de lentes. A aula é bastante enérgica, misturando teoria com aplicações práticas.

O oficineiro Luan Cardoso é o responsável pela criação do coletivo de cinema “Quixó Produções”, fundado em 2010. Desde então, já realizou mais de 20 trabalhos como diretor de fotografia, dirigiu e fotografou 12 curtas, 8 clipes musicais e um documentário sobre o saudoso Cinema Belas Artes – “Cine Belas Artes – Consolação, 2423” – que foi selecionado para o festival de Cuba. Também realizou a produção e direção geral do média-metragem colaborativo “Críticos Momentos”.

Como escritor, Luan tem duas publicações infantojuvenis e uma coluna quinzenal sobre cinema no site Cine Alerta, vinculado à MTV. Beneficiados com o edital do programa VAI da Prefeitura de São Paulo em 2014, 2015 e 2017, a equipe da “Quixó”, pôde instigar novas experimentações e encarar aventuras ainda mais ousadas, como a realização do curta “Identidades”, obra de suspense psicológico que envolve diversos personagens e uma infinidade de técnicos e colaboradores.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-6900.