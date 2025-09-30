Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Inscrições para concurso público na Câmara de Mogi abrem segunda

Prova está prevista para 18 de janeiro de 2026; taxa de inscrição variam conforme o nível de escolaridade do exame

30 setembro 2025 - 19h20Por de Mogi
Inscrições para concurso público na Câmara de Mogi abrem segundaInscrições para concurso público na Câmara de Mogi abrem segunda - (Foto: Divulgação)
Serão abertas nesta segunda-feira, 6 de outubro, as inscrições para concurso público da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, com 18 vagas abertas, além de oportunidades de cadastro reserva. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 06 de outubro de 2025 até às 23h59min de 04 de novembro de 2025 (horário oficial de Brasília), exclusivamente pela internet, no site www.vunesp.com.br
 
A prova está prevista para acontecer no dia 18 de janeiro de 2026. As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade da vaga almejada pelo concorrente: Fundamental: R$ 54,90 ; Ensino Médio: R$ 67,90; Ensino Superior: R$ 98,80.
 
Os profissionais selecionados terão direito aos seguintes benefícios mensais: Auxílio refeição e vale alimentação: nos termos da Lei municipal nº 7.824/2022; plano de saúde: 50% do Plano Médico contratado pela Câmara Municipal de Mogi das Cruzes.
 
Vagas
 
Assessor de Cerimonial: uma vaga, 40 horas semanais, vencimentos de R$ 7.746,24 e requisito Ensino Médio Completo;
 
Assistente técnico de áudio: uma vaga, 40 horas semanais, vencimentos de R$ 4.848,43, Ensino Médio Completo;
 
Oficial Legislativo de Transportes: cinco vagas, sendo três para lista geral de candidatos, uma vaga para lista de PCD (Pessoa com Deficiência) e outra vaga para lista de negros e pardos, 40 horas semanais, vencimentos de R$ 4.848,43, Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação – CNH na categoria “D” ou “E”;
 
Técnico Legislativo: seis vagas, sendo quatro delas para lista de candidatos geral, uma vaga para lista de PCD (Pessoa com Deficiência) e outra vaga para lista de negros e pardos, 40 horas semanais, vencimentos de R$ 5.965,80, Ensino Médio Completo;
 
Técnico Legislativo em Informática: duas vagas para lista geral de candidatos, sendo uma delas destinadas para a lista de PCD, 40 horas semanais, vencimentos de R$ 5.001,16, Ensino Médio Completo;
 
Analista de Recursos Humanos: uma vaga, 40 horas semanais, vencimentos de R$ 8.250,50;
 
Assessor de Imprensa Legislativo: cadastro reserva, 40 horas semanais, vencimentos de R$ 8.250,50, Ensino Superior Completo;
 
Assessor Legislativo Contábil e Financeiro: cadastro reserva, 40 horas semanais, vencimentos de R$ 10.069,96, Ensino Superior Completo;
 
Contador: uma vaga, 40 horas semanais, vencimentos de R$ 8.510,39, Ensino Superior Completo;
 
Engenheiro de telecomunicações: cadastro reserva, 30 horas semanais, vencimentos de R$ 8.014,86, Ensino Superior Completo.

