Itaquá Garden Shopping promove ‘Liquida Garden’ e lojistas dão descontos de até 70%

Até o próximo domingo (15), os frequentadores do Itaquá Garden Shopping poderão aproveitar os últimos dias da Campanha Sinal Verde, na Semana do Brasil, com a tradicional “Liquida Garden”, liquidação realizada pelo centro de compras com descontos de até 70% em pelo menos 30 lojas do mall. No mix de variedades estão roupas, acessórios, artigos esportivos, decoração, joias, entre outros produtos com preços atrativos.

“Além de aproveitar promoções para toda a família, em marcas exclusivas, a ‘Liquida Garden’ é uma ótima oportunidade para comprar aquele produto tão desejado por um valor mais acessível. São descontos de até 70% em diversos segmentos como moda, beleza, casa e decoração, que serão oferecidos de sábado (14) até segunda-feira (16), no horário de funcionamento do Shopping”, destaca Leandro Lourenço, Gerente de Vendas e Marketing (GVM), do Itaquá Garden Shopping.

As lojas participantes terão materiais para identificação que serão espalhados pelo Shopping.

A liquidação tem opções para todos os públicos, o público feminino, os homens também têm desconto garantido em bermudas, camisetas, jeans, óculos, perfumes e muito mais. Diversas marcas prometem grandes ofertas.

As promoções são válidas para produtos selecionados e sem previsão de término. A ‘Liquida Garden’ ocorrerá em horário normal de funcionamento do shopping, das 10 às 22 horas.