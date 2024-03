Itaquá inaugura pré-escola na Vila Bartira para atender 258 crianças

A Prefeitura de Itaquaquecetuba inaugurou, nesta quinta-feira (21), a Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Profª Edinalva Freires da Silva Alves, na Vila Bartira. O espaço educacional atende 258 crianças de 4 e 5 anos.

O evento contou com a presença do prefeito Eduardo Boigues, secretários, vereadores e familiares da patronesse. A cerimônia foi aberta com uma apresentação da Banda da GCM (Guarda Civil Municipal) e finalizada com uma homenagem feita pela equipe e as crianças da creche, além da entrega de lembrancinhas.

A escola possui cinco salas de aula, uma sala de AEE (Atendimento Educacional Especializado), espaço coberto com brinquedos, refeitório, cozinha, pátio, sala da direção, secretaria, copa, almoxarifado e banheiros.

"Agradecemos a todos que trabalharam incansavelmente para tornar essa escola uma realidade. É com muito orgulho que agora oferecemos um espaço que vai cuidar e educar nossas crianças com amor e dedicação", destacou a secretária de Educação, Maria Cristina Perpétuo.

"Estamos cumprindo com o nosso compromisso. Mais uma escola que entregamos e o sentimento é de alegria. Desejamos que o espaço seja um local de amor, cuidado e educação, onde nossas crianças possam crescer saudáveis e felizes", finalizou o prefeito.