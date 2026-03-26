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Jornal Diário de Suzano - 26/03/2026
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Itaquá Park Shopping promove programação gratuita de Páscoa com teatro e caça aos ovos

Atividades acontecem entre 28 de março e 4 de abril, com inscrições online e opções como pintura facial, oficina de orelhinhas e interação com o Coelho da Páscoa

26 março 2026 - 14h24Por De Itaquá
Itaquá Park Shopping promove programação gratuita de Páscoa com teatro e caça aos ovosItaquá Park Shopping promove programação gratuita de Páscoa com teatro e caça aos ovos - (Foto: Divulgação)

A Páscoa é a época mais deliciosa do ano, e isso todos sabem. Mas a melhor notícia é que, no próximo sábado (28/03), haverá teatro com o Coelho e, no período de 29/03 a 04/04, teremos a Caça aos Ovos, com muitas brincadeiras e a participação de lojistas, além de Oficina de Orelhinhas e Pintura Facial, tudo gratuito.

No sábado (28/03), às 16h, na Praça de Alimentação, tem o teatro “O Coelho de Páscoa que Sumiu”, uma história que vai mexer com a imaginação da criançada e proporcionar momentos de muita diversão.

Já no período de 29 de março a 4 de abril, das 14h às 18h, na Entrada 1 (Piso Térreo), ocorre a tão esperada aventura da Caça aos Ovos, com diversas pistas que levam até o Coelho. As inscrições devem ser feitas pelo site https://www.itaquaparkshopping.com.br/ e as vagas são limitadas. As crianças também poderão aproveitar a pintura facial e a oficina de orelhinhas, uma excelente pedida para o entretenimento infantil.

“A Páscoa é uma data que remete a muita magia para as crianças e gera grande expectativa pelos ovos de chocolate. Por isso, oferecer essas brincadeiras enquanto os adultos fazem suas compras é tornar esse momento encantador, transformando-o na melhor experiência de consumo”, diz o gerente de Marketing, Daniel Eckert.

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